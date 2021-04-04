口罩小姐｜050企圖自殺後睇醫生　老闆娘眼濕濕：將勝負睇得太重

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-04 19:00

ViuTV舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》，今日（11/04）最後八強現身拉票，八位口罩小姐在會上更各施各法向網民拉票。八位佳麗都各有特色，例如057「阿姨」身材就最突出，睇到ERROR嘩嘩聲，而060「浩南」口才就最了得，056「細細粒」身形最可愛，不過今日傳媒的焦點還是集中於050「老闆娘」身上，因為早前她不堪網民的評擊，鬧她是「公主病」而飲殺蟲劑自殺。

《最後一屆口罩小姐選舉》最後八強和ERROR。（梁碧玲攝）

記者會上，050「老闆娘」（楊慧敏Mina）反而公開地向大家道歉：「網民嘅意見我全部都有睇，當中有好多反省，亦有好多不足，我好想好想改變同埋成長，希望大家見到我有少少進步。多謝大家。」還說到眼泛淚光，一旁的193（郭嘉駿）也安慰她說：「網上嘅意見唔需要全部接收，好嘅咪接受，如果純人身攻擊嘅就自己要小心。」更為她澄清，其實「老闆娘」在節目中的表現，只是193為她設計的節目效果。

050「老闆娘」（楊慧敏Mina）回應自殺事件。（梁碧玲攝）

「老闆娘」接受《香港01》訪問時說：「而家心情都好返啲，而家個重點唔係擺喺勝負，而係自己嘅進步，所以個心情係好啲。其實我真係將勝負睇得太重，所以先會畀咁大壓力自己。」她表示企圖自殺後，就馬上找了醫生：「我有搵專業人士幫我。」她續說，除了節目組外，也得到很多朋友的關心：「我身邊係有好多好多錫我嘅朋友，我嘅家人都好錫我，所以我真係好多謝佢哋。」

同場加映：最後一屆口罩小姐｜050老闆娘曾不堪壓力自殺：吃殺蟲劑喝漂白水

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八位在會上可謂是施展了渾身解數，有唱Rap、有吹牧童笛，也有花式跳繩，十分精彩。點擊下圖 睇最強八強口罩小姐真身：

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香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

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