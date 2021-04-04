口罩小姐｜如果ERROR遇粉絲到家按門鈴　193：嘩！即係一樓一咁？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-04 22:15

組合ERROR為ViuTV節目《最後一屆口罩小姐》擔任主持及參賽佳麗的隊長，今日（04/4）肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、DeeGor（何啟華）出席《最後一屆口罩小姐》的拉票活動，會上057「阿姨」就以改篇的《破壞之王》旁白介紹自己，不過隊長肥仔竟然揶揄她：「妳有咩武器就收返埋先。」怎料057「阿姨」反駁說：「我啲武器成日都扮喺身。」一時之間令肥仔啞口無言，場面尷尬又好笑。

肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、DeeGor（何啟華）出席《最後一屆口罩小姐》的拉票活動。（梁碧玲攝）

ERROR接受《香港01》訪問時，表示在《最後一屆口罩小姐》完成後，就會開始拍攝另一個新節目《ERROR自肥企劃》。DeeGor：「個節目瘋狂刺激搞笑乜都有。」肥仔：「話有獎品，但係唔係咩獎品十萬件，而係有iPad仲有好多貴嘢。」獎品會不會就是和「女神」沈殷怡浪漫過一日？193就笑說：「主要係我哋三個對佢冇興趣，我諗佢都好渴望同我哋去，不過我哋拒絕咗，哈哈哈。」

《最後一屆口罩小姐》最後八強。（梁碧玲攝）

保錡會不會參加拍攝？193：「呢個係佢之前接落嘅工作，所以佢都要完成埋佢。」《ERROR自肥企劃》即是他的遺作？三人異口同聲：「嘩！」193：「呢啲我唔肯定，要問返公司。」肥仔笑言：「雪櫃舊肉有時都要拎返出嚟叮熱佢嘅。」193：「咁舊肉會冇咁好味喎。」DeeGor：「佢而家只係保鮮啫。」

肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、DeeGor（何啟華）勁搞笑。（梁碧玲攝）

早前姜濤被「私生飯」跟蹤，甚至影響家人以及日常生活，ERROR就表示粉絲應避免有這種行為，193：「你跟個星都係因為鍾意佢，但係咁樣又會令佢唔鍾意你，咁有乜為呢？畀返啲私生活大家啦。」如果有「私生飯」到家按門鈴，會怎處理？193：「嘩！咁咪即係一樓一咁？」DeeGor即時問：「咦，你又知嘅？」現場傳來一陣爆笑，還好193也解釋：「因為我細個睇TVB啲劇成日有撳鐘仔啲戲。」DeeGor回答：「畀我就會拆咗佢。」

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