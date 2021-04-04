最後一屆口罩小姐｜八強真身逐個睇　060浩南倒奶茶扮貓成功突圍

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-04 20:00

《最後一屆口罩小姐選舉》最後八強今日（04/4）進行拉票活動，八位的表演亦各有特色，有跳繩、有吹牧童笛也有人表演唱Rap，雖然並不能說十分專業。但娛樂性卻十分高，其中的060「浩南」表演倒珍珠奶茶還十分特別：「觀眾睇得開心，我就放心，有人恰你，記得同我講，因為我都想恰埋你一份，認住我60號浩南，投我一票，喵！」

060浩南個拉票表演好特別。（梁碧玲攝）

060浩南接受《香港01》訪問時，表示自己參賽後分別很大，原本不運動的她，體重也減輕了不少：「由62kg減到53kg，但係我會繼續努力。手臂，腰，patpat同埋腳，但係最明顯嘅都係手臂同腰，啲褲已經唔啱着。」為了減重，她表示自己也戒了零食：「以前兩三日一杯珍珠奶茶，好鍾意食米線，炸嘢薯片，甜品就麻麻哋，而家就唔會，我而家嘅零食就變咗果仁，正餐係番薯同雞肉。」

060浩南本身是一名模特兒。（梁碧玲攝）

變靚之後，男朋友有沒有擔心？她笑說：「因為我係一個唔跑步嘅人，好多次我跑步跑到喊，佢竟然話：『你唔好食囉，唔食咪唔使跑。』佢開頭係唔支持我參加，因為佢知我心靈好脆弱，但係後尾佢係畀最大鼓勵我。」

060浩南倒珍珠奶茶拉票。（梁碧玲攝）

點擊下圖睇更多：

+ 7 + 7 + 7

點擊下圖睇其他參賽者：