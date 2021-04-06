陳凱琳拍檔雪姨千萬豪宅贈母　只花50萬裝修廚房勁大設備一應俱全

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-06 07:30

陳凱琳的生意伙伴兼是人氣KOL的雪姨（Sharon Yung）去年自爆成功以市價平200萬的價錢，一次過以950萬買下寶馬山花園一個低層開價1150萬的單位，成為全年最平成交，而該單位正正就是已故才女林燕妮曾持有的。該單位建築面積715呎，實用面積567呎。雪姨找來好友設計室為單位翻新，而裝修終於接近完成。雪姨日前在YouTube貼出一條「睇樓片」，帶同媽媽一齊看她的未來新居。最令人驚訝的是雪姨竟然只開價50萬裝修費預算給設計師，震驚網民。

雪姨的裝修預算只是50萬。（影片截圖@Snow E）

雪姨自言對裝修行情沒有概念，她說︰「我以為開咗個好大嘅budget畀個設計師，一千萬嘅樓，開50萬裝修。」她又在片段下留言寫道︰「幾個月以來，基本上我無理過間屋，我媽咪不斷問我間屋裝修成點，幾時可以搬入去，我真係完全無理過，我直情係Free Rider一樣。」設計師指本身單位問題多多︰地下位爛得嚴重、漏水、天花鋼筋剝落、電梯很細和星期六完全不能工作等等。

廚房好大好靚！（影片截圖@Snow E）

終於到睇樓時間，雪姨媽媽一入屋就相當興奮，特別是被廚房吸引了，除了電器一應俱全外，加上雲石地板，洗手盤對上更是有感應燈，雪姨媽媽不禁大呼︰「我冇諗過自己可以有間咁靚嘅屋啊！」雪姨也說︰「媽咪你間屋而家靚過我間屋好多㗎喇！」不過最搞笑是，原來要用50萬就完成裝修，雪姨是用了「人情牌」，她在片中自爆，當設計師想買一樣東西，如果雪姨嫌貴，設計師就會說︰「我畀一半啦」，或者「我畀啦」，雪姨說︰「我懷疑呢度係80幾萬嘅嘢啦。」設計師就當是小小心意送給「auntie」。

雪姨媽媽勁開心！（影片截圖@Snow E）

至於客廳，有設計又有格調，有一張三座位梳化連貴妃椅，配一盞藝術設計的燈，窗框都通通換上新的。廁所方面，雪姨一見到就大讚如五星級酒店的廁所一樣華麗，更有暖管位放毛巾，企缸位有Rainshower（天花花灑），雪姨又大讚︰「呢個係我睇過咁多睇樓片，真係最靚（嘅）一間樓。」同時，單位有一間客房給雪姨留宿，平時是衣帽間來的。主人房有電子油壓床。

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最後只需50萬，雪姨留言再感謝設計師朋友，寫道︰「知道你私底下送咗好多嘢俾我，最誇張嘅係佢問我衣帽間裝唔裝冷氣，我問返佢：『冷氣幾多錢？』佢話幾千蚊，然後我話算啦媽咪一個人住，衣帽間裝咩鬼冷氣，跟住佢話算啦我送俾Auntie啦不如，佢真係對我好好，以佢嘅設計真係好靚好靚。我諗呢間屋如果佢真係收足錢做，最少要80至90萬，雪兒無以為報，將來有乜嘢用得着雪兒即管開聲。」最搞笑是有網民指設計師「直情係做爛市」！另外也有大量網民留言大讚雪姨好孝順，對媽媽好好。

雪姨發文多謝設計師朋友。（YouTube截圖@Snow E）

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同場加映，裝修前的單位︰