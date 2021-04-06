晚吹｜P1X3L出道以來受盡批評　Marco剖白自卑心態︰佢兩個好靚仔

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-06 23:00

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、沈殷怡（Shirley）和黃詩詩主持，最新一集請到男子組合P1X3L上節目，P1X3L由《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、參賽者歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成，他們出道一段短時間，但卻受到不少抨擊，當中Marco更剖白自己的心路歷程。

Phoebus是《全民造星II》的冠軍。（電視截圖）

三人都是來自《全民造星II》，有人會將他們跟「師兄」MIRROR比較，而且走的又是偶像男團路線，壓力自然大。講到公司安排他們三人做組合，Phoebus表示沒有不開心，自言單飛競爭大，而且有人做伴也不錯，是很可貴的事。而George也說自己一向也不想單飛，除了因為喜歡K-pop的團隊文化，「同埋我能力不足，冇諗住單飛啦！」

P1X3L在今年年頭正式出道。（電視截圖）

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之後到Marco更加講到感觸良多，「其實我自己係有少少自卑嘅，因為其實佢兩個都好靚仔，有時會覺得我配唔配做佢兩個嘅隊員呢？好多人都會講『其實你真係好唔靚仔，唔適合同佢哋一齊』，其實好hurt囉！」他後來又說︰「因為我自己知道，我同佢哋……我唔係一個好靚仔嘅人，佢哋兩個係，佢兩個好優秀，我會想喺唱歌，或者跳舞，一啲外在嘅嘢去進步，但係……好似冇人會見到，淨係見到你真係唔靚仔，你唔適合同佢兩個一齊……」不過Marco表示不怕沒機會，因為自己會「死守」在這一行，就算賺不到錢也要做演藝，因為太熱愛舞台。

Marco因自覺外表不及另外兩個隊友而感自卑。（電視截圖）

而強尼提到George受的抨擊算是比較多的一位，George表示網民的說話對他的影響也大，他從前是樂觀的人變到現在，「我而家係直情避開所有留言，我哋出一首歌都好，我自己都唔敢睇返啲留言，因為我係驚到已經係有種唔想睇……（強尼︰恐懼嚟㗎喎）係啊恐懼。《造星II》比賽後期，我係連揸起支咪嘅勇氣都冇，俾人鬧到呢個程度，咁當然因為我自己能力（問題）。」

George原來也因為網上的留言而大受打擊。（電視截圖）

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