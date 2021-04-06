安樂蝸｜120萬裝修700屋簡約有格調　兩個廁所一黑一白極有心思

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-06 14:45

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓林秀怡到訪一間700呎的單位，全屋走美式現代風，設計簡約有心思。

單位的裝修有格調。（電視截圖）

單位是一對90後新婚夫婦，加上家中將會有新生命來臨，連工人姐姐，總共將有 4人住。單位裝修後用色溫暖，用了偏中性的顏色。單位用白色為底色，配襯木紋家具，加上木地板，簡約自然。全屋用了簡單的線條，配合壁燈、吊燈等，風格統一。另外，單位玄關位置比較暗和窄，所以設計師沒有放櫃和擺設，反而在玄關望到的飯廳角落造了弧形的牆身，感覺特別。

單位面積700呎，全屋走美式現代風，設計簡約有心思。（電視截圖）

此外，廚房用了黑、白、灰三色，地下是有線條的花磚，有別於客廳的視覺效果。另一方面，屋內有一間小書房，書枱造了沒有抽屜的設計，就不會浪費落地玻璃的美景。主人房設計都簡單又有型，而全屋的房門、櫃門、地腳線，都用上大量深啡色的胡桃木，切合風格。屋裏面有兩個浴室，就有非常不同的感覺。外面一個跟全屋方向，以白色配胡桃木。主人房的套廁就以灰色和黑色為主色，迎合屋主的喜好。單位的設計連裝修是120萬。

點擊下圖逐格睇︰

+ 41 + 41 + 41

同場加映︰家居．築則｜氣派豪宅以白色為主十足博物館？ 最豪係有埋桑拿房

家居．築則｜氣派豪宅以白色為主十足博物館？ 最豪係有埋桑拿房