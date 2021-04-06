ViuTV五周年評論｜三個慶生節目　竟然係《考有Feel》最值得睇

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-06 21:49

ViuTV於周一（5日）一口氣連推三個新節目，分別是《無限斜棟有限公司》、《考有Feel》和《YOLO的練習曲》，為慶祝ViuTV 5周年造勢，令人相當期待。《無限斜棟有限公司》青春新鮮，《考有Feel》sell偶像，《YOLO的練習曲》賣點是一班KOL女神。

Ian和Amy情侶檔演出。（劇照）

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新劇《無限斜棟有限公司》由盧慧敏（Amy）、陳卓賢（Ian）和黃定謙主演，不少粉絲希望看到Ian和Amy如何撻着，加上Ian的固定粉絲已有一定追看人數。劇集一開首以外星人做懸念，帶出感人的故事。中段的鋪排略嫌太長，有點沉悶，直到後來揭曉「外星人之謎」背後，原來進成叔（太保飾）是為了完成亡妻的心願而找「無限斜棟有限公司」幫忙，雖然是為了帶出老掉牙「珍惜眼前人」、「活在當下」的道理，但故事的鋪排，加上太保的演出，也看得記者有鼻子一酸。進成叔的一段話︰「信我啦，做人嘅嘢，本來就係嘥時間，後生嗰陣時諗乜諗物，到老嗰陣時，回頭諗吓，其實所有嘅嘢都冇咩意思，做人冇所謂咩意義，最緊要啲時間同邊個一齊嘥。」頗有意思。

之後劇集才倒叙說回當初為什麼成立這間公司。年輕演員的演技有點稚嫩，但至少組合有新鮮感。第一集雖未做到先聲奪人，也未致於會棄劇，還是吸引到人進看的。

太保的演技非常動人。（劇照）

點擊下圖睇睇《無間道》、《第三類接觸》以及《97家有囍事》的影子：

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至於《考有Feel》是遊戲節目，形成有點似《Mirror Go》，不過加入了ERROR，於是就似是《MIRROR ERROR GO》。其實遊戲形式也不算特別，以五感為主題的遊戲也常有，TVB就有《味分高下》、《耳分高下》。不過對粉絲來說，重點也是MIRROR和ERROR吧，組合的成員各有綜藝感，所以也常鬧出笑料。而近來MIRROR人氣急升，節目也可以為他們的演唱會造勢，而且輕輕鬆鬆半個鐘看一集，也是不錯的選擇。

《考有Feel》吸引MIRROR和ERROR的粉絲追看。

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而《YOLO的練習曲》標明是ViuTV 5周年別注，是一套單元劇，用女團做主題材，用一個虛構電視台20人女子偶像組合「YOLO」做主線。賣點當然是一班網上勁紅的KOL女神們，不過第一集以介紹人物性格為主，加上一些面試的畫面，有不少網民表示劇情沉悶，且完全不明白情節的用意，加上網民普遍認為劇中的導演鏡頭太多，故網上引來大量負評，甚至有人留言︰「請問可以解釋下呢個節目係做緊咩？」

一班KOL女神好吸睛！（劇照）

不過，劇集雖看似平淡又無起伏，但其實加入了不少暗示，刻劃着ViuTV自開台來的成長。（以下純屬個人見解）例如黃劍文Busking唱《我們的》，象徵了ViuTV第一套播放的自製劇集《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》，又例如郭爾君（Alma）飾演的Vivian會將父母的責罵解讀成關心，象徵了ViuTV開台以來不時被網民抨擊，將不同性格的女生組成女團，或許就有一種追夢的意思，就像ViuTV開台時不被看好的感覺，到現在慢慢被觀眾接受。當然，有些女角不是專業演員出身，故演技生硬，且不是所有觀眾都見證着電視台的成長，故可能沒有共鳴，這是較難入口的地方。

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