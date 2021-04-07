【權力遊戲】10周年特別剪輯片段曝光　重現８季多個難忘經典場面

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-07 17:30

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）自2011年4月播出第一季首集《Winter Is Coming》，從此改變了大眾煲美劇的習慣和習慣，亦改寫了美劇的歷史，成為美劇界重要的里程碑。迎來第十個年頭，HBO為了慶祝神劇十周年，特別宣布舉辦一個月的紀念活動「The Iron Anniversary」，並推出了長達3分半鐘的全新剪輯預告，讓全球劇迷回顧過去十年的經典場面！

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HBO為了慶祝神劇十周年，特別宣布舉辦一個月的紀念活動「The Iron Anniversary」。（片段畫面）

《權力遊戲》改編自George R. R. Martin的同名奇幻權鬥小說，劇中描繪了人對權力的貪慾、內心的矛盾、野心、原始的慾望。由於人物角色描繪得極為細膩，精彩的權力鬥爭開拓了這種類的劇種，加上靠電影規格的拍攝手法帶起了美劇製作的全新潮流，成為過去十年在全球最具影響的影視作品。雖然最終季爛得過分，完全毀掉整部高質製作，但仍無損其神劇地位，更期望HBO終有一日能翻拍結局。

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全新剪輯過的預告收錄了8季的精彩片段，包括討厭的Joffrey Baratheon被毒死、殘酷的「Red Wedding」、Ned Stark遭當眾斬首等經典血腥場面。據知，HBO在這個長達一個月的紀念活動，會公開更多從未曝光的幕後花絮及演員訪問，同時宣傳前傳《House of the Dragon》。

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點擊下圖看《權力遊戲》8季的經典場面：