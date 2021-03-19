【權力遊戲】HBO再開拍多三部衍生劇　前傳陣容落實2022年上架

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-19 20:00

HBO爛尾神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）於2019年經已播完，雖然最終季出現多個穿崩位，劇情欠缺細節之餘，人物角色沒有變化，但有不少劇迷仍非常期待HBO開拍的前傳《House of the Dragon》。今日再有消息指，HBO將會再打造另外三部衍生劇，希望延續《權力遊戲》的熱潮。

據外國傳媒報道，三部衍生劇分別暫名為《9 Voyages》（又名《Sea Snake》）、《Flea Bottom》和《10,000 Ships》。《9 Voyages》主要講述航海家Corlys Velaryon駕駛「海蛇號」的航海之旅，而Velaryon是在Targaryen內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中，女王Rhaenyra Targaryen的左右手。

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而《Flea Bottom》就所以Westeros的貧民窟「Flea Bottom」為背景，主要講述城中妓院、酒館遍佈的地區。在《權力遊戲》中，這個地方在頭四季經常出現，而Arya Stark、Onion Knight等人經常流連的地方。至於《10,000 Ships》的背景則設定在《權力遊戲》的一千年前，講述戰士女王Nymeria帶領Rhoynars的倖存者，從Essos出發征服Dorne的旅程。

《House of the Dragon》演員陣容。（Twitter圖片）

另外，前傳《House of the Dragon》即將於2022年播出，而演員陣容已幾乎塵埃落定，除了有早前宣布的《The Outsider》男星Paddy Considine將會飾演首位登上鐵王座的Viserys I Targaryen外，在《王冠》（The Crown）中飾演「菲臘親王」的Matt Smith就會擔任Daemon Targaryen一角。其餘演員還有Olivia Cooke、Emma D’Arcy等人。