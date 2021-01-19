峮峮強調仍在療傷期未能接受新戀情　遺憾無法與小鬼去東京迪士尼

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-19 17:00

台灣藝人黃鴻升（小鬼）離世已超過4個月，他的家人、好友和粉絲們依然對他充滿不捨，而他生前的女友峮峮日前出席活動時亦提到，自己這段時間經常夢到與對方出去玩，不過至今仍然未能夠有勇氣看關於小鬼的影片，坦言自己不知如何面對情緒。

峮峮昨日（18日）出席活動時提到希望可以與小鬼一齊去日本東京迪士尼玩。（Instagram：@ qun_04）

峮峮昨日（18日）出席活動時提到，自從小鬼離世後收到不少粉絲為她加油打氣的訊息，但同時亦避免遭外界誤會於Instagram發文是刻意「消費」小鬼，令她每次發文時都會考慮很久才發布，而且自己亦將情緒收在心中不敢與朋友講，擔心他們想太多令事情變得更複雜。

峮峮笑言自己仍在療傷期，對迎接新戀情沒有想法。（Instagram：@ qun_04）

她坦言現時經過自己與小鬼曾經一同走過的地方還是會難過，而且不敢看小鬼生前所主持的節目《綜藝玩很大》，以及一切關於對方的影片，只能透過看照片思念對方，她的好友KID都很關心自己會否走不出來無法在未來迎接新戀情，她坦言自己沒有想到這麼遠，強調自己仍在療傷期，希望將前一段感情放在心裏，並先將現階段的事情和情緒照顧好。

峮峮坦言在小鬼離世後一直流淚，不過亦經常在夢中見到對方，覺得他仍然很帥。（Instagram：@aes_alien）

去年因為疫情緣故無法出國，峮峮坦言如果時間可以重來最希望可以與小鬼一起去日本東京迪士尼玩，而最近她亦經常發夢見到對方，例如一起出去玩和平時約會的日常活動，不過最印象深刻的則是小鬼在夢裏面一直笑，雖然什麼說話都沒有說只笑了幾秒鐘，但醒來後還是覺得他很帥。

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