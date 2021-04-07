撫養權案二次審訊　張恒被揭曾威脅鄭爽　講「打死你」超過100次

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-07 22:00

內地女星鄭爽因為代孕棄養風波而重挫演藝事業，目前她已經飛抵美國同前夫張恒對簿公堂爭取一對子女的撫養權，繼上月中進行第一次審訊後，4月6日就開庭進行第二次審訊。近日庭審內容曝光，據內地媒體指出張恒曾揚言要打死鄭爽，更直指她是一位壞媽媽，事件再度引起大家關注。

鄭爽同張恒近日再次開庭。（微博圖片）

一如概往此次庭審將以網絡直播形式進行，但是次張恒就選擇露面進行答辨。其中張恒被問到為什麼不同意小孩同媽媽見面時，他就直指鄭爽不是一個好媽媽。他認為在孩子的成長過程中要的是一位好媽媽，而不是一個試圖遺棄他們的壞媽媽。另外，他亦直指鄭爽不配參與一對子女的任何決定，事關他不清楚對方哪一面是真的，哪一面是演出來的。

張恒在庭上直指鄭爽是一位壞媽媽。（視覺中國）

張恒直指鄭爽有錢：她會拿錢收買別人

另外，張恒亦遭到鄭爽一方律師質問，指出他曾要求代孕母拍攝影片，但因為對方表明不想介入而拒絕，質問他：「你要求做這些影片想在法庭上使用對嗎？」，而張恒就一口表示：「不對，因為我對鄭爽的了解，鄭爽很有錢，她會經常拿錢收買別人，我很擔心後期代孕母會受到金錢誘惑幫她造假。我就想如果後面（之後）代孕母被收買，我可以拿出證據反駁。」另外，張恒還被指在同鄭爽聊天紀錄中曾講超過100次「打死你」，對此他表示這只是朋友同朋友之間的玩笑話而已，又揚言當時自己飲醉了已經記不太清楚當時發生的事。不少網友聽到他這個回答都懷疑他有暴力傾向，又紛紛轉了風向心疼鄭爽。

不少網友指張恒有暴力傾向。（視覺中國）

據指法官聽了兩次的審訊之後，認為只是一直在聽雙方互相推卸責任而已，非常心疼兩位小孩，而案件還未正式結束，有待下次再審。