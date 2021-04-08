進擊的巨人｜小S都係fans？公開與里維兵長床照：他介入我的婚姻!

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-08 14:30

《進擊的巨人》漫畫將於4月9日大結局引起廣大討論，其中里維兵長這個角色更是擄獲了許多少女心，就連「國際巨星」小S（徐熙娣）也不例外！

小S早前連續上傳兩張照片，可以看見她緊緊貼著印有里維兵長的長型抱枕露出幸福的微笑，另一張還特別拍下里維兵長全身的英姿，眼尖的粉絲發現這個長型抱枕似乎就放在夫妻雙人床的中間：「放這個隔開老公用的（笑）？！」她本人也是開心到說：「理（應為里）維兵長介入我的婚姻了。」

小S都係《進擊的巨人》fans？點圖放大看里維兵長床照👇👇👇

有許多粉絲都有看《進擊的巨人》，不只分享自己里維兵長的鑰匙圈周邊，還有人詢問「哪裡買我也想要」，小S也回應是在網路上找到的，可見她對里維兵長的著迷程度很深，還特別上網找到這個抱枕來買。許多粉絲笑說「應該要抱背面」、「連國際巨星都要來跟我們搶兵長」、「國際巨星也看巨人啊」。

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