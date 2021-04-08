大步走｜蔣志光出名對老婆情深　用12年完成跟太太一個約定

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-08 19:30

無綫劇集《大步走》今晚（08/4）播到第24集，劇中除了張國強，趙希洛，劉穎鏇等配角有好表現外，其實飾演集團主席郭皇普的蔣志光演技亦相當好，一口英文口音也被網民激讚，而且劇中對郭皇普對已去逝的老婆的深情，亦感到到不少觀眾。

蔣志光做戲唔會令人失望。（《大步走》截圖）

講起蔣志光，大家可能會想起他在《降魔的》演出的「莫有為」又或者《老表，你好hea！》的「高音」甚至是《男親女愛》的「詹士安」等有特色而多樣化的演出。由1991年開始，其實蔣志光就已經份演過超過50套劇集以及近20套電影演出，亦有近20次的劇集獎項提名，其中也憑《老表，你好hea！》奪得過2014年的最佳男配角。

《降魔的》的「莫有為」也十分代表性。（《降魔的2.0》截圖）

但對於7，80後的觀眾來說，蔣志光可說是樂壇上曾經走在潮流尖端的歌星。在1985年，他受邀在林子祥的首個演唱會上扮演他的唱腔，因為扮得極為神似而獲當年的寶麗金唱片賞識，簽約後以一首《我也不想說謊》參加流行曲創作比賽而受人注意，當期時同公司的李克勤和黃凱芹也有推出專輯，可惜蔣志光的專輯未如理想。

蔣志光曾經係流行歌手。（《大步走》截圖）

1990年蔣志光轉會到創意家族，更推出了《相逢何必曾相識》、《舊朋友》、《皇后大道東》等經典作品，在香港以至海外華人圈都廣為流傳。《皇后大道東》由林夕填詞、羅大佑和蔣志光合唱的《皇后大道東》，亦成為90年代其中一首最為流行的歌曲。1993年蔣志光退出樂壇後，就絕少公開演唱。蔣志光受訪時亦說過：「唱歌為我帶嚟知名度，我即刻用呢個知名度入電視台，至少做演員會與我做導演嘅終極目標較接近。」

蔣志光出過7張專輯。（網上圖片）

劇中蔣志光對老婆用情十分深，其實現實中也一樣，在2019年一次《東張西望》訪問中，蔣志光就曾經說過自己完成了一個與老婆的12年約定。他說：「我參加咗12年馬拉松，儲齊生肖獎牌。其實係因為12年前我跑完拎到個鼠年嘅獎牌，我老婆就話：『咦！不如你儲齊12塊送畀我吖！』，所以連續參加咗咁多年。」老婆一句說話就令他堅持了跑12年馬拉松，實在浪漫！

蔣志光最經典的歌曲當然是《皇后大道東》。（電視截圖）

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