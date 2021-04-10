鄭爽備忘錄疑似曝光　將進修法律並成立援助機構幫女性對付渣男？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-10 15:30

鄭爽同前男友張恆的代孕兼棄養風波鬧得滿城風雲，兩人不止牽涉金錢問題，還要就撫養權一事對簿公堂，日前案件以網絡直播形式進行終審，將在兩星期後公布結果，雖然法官未表明結果，但由結案陳詞來看，出於對孩子的考量，法官更傾向於由父母共同撫養。

鄭爽同張恆的事件鬧得滿城風雲。（VCG）

8日，有網友曝光了一張疑似鄭爽手機備忘錄的截圖，一開頭就是道歉的話語：「特別特別抱歉，特別對不起大家」其後她指自己一直沒有意識到事情的嚴重性，且所有媒體以及網友都在惡言相向，雖然由出道就開始被罵，但今次的打擊令她身心俱損。鄭爽續指自己遇到渣男，被威脅勒索，加之是名人的緣故，如果不聽擺佈，對方就要摧毀自己，兩年來發夢都是被渣男警告。

文末，她還鼓勵女性如果遇到渣男要勇於鬥爭，保護好自己，更透露後期會進修法律系，成立法律援助機構，專門幫遇到渣男的女性維護自己權益。

有網友曝光疑似鄭爽的備忘錄。（網絡圖片）

為證實備忘錄的真實性，爆料者還分享了備忘錄列表，顯示在1月25日已經開始編輯文案，另一條是2020年9月。此外，鄭爽曾多次公開表示自己沒有團隊，很多事情都是親力親為，在不少節目中都也稱遇事會採取法律途徑，強調這是她生活中特別不可缺少的一部分。

然而，網友對鄭爽的想法並不看好，反而是一番嘲諷：「神經病也能考上法學院？看看哪家學校願意砸自己的招牌」、「精神檢測出來了嗎」、「先自救再說吧」等。