郭富城豪宅大到有「私人專屬賽車空間」：喺屋企練習唔使戴頭盔

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-11 20:00

郭富城（Arron）今日（11/04）出席公開活動，原來是為一個電競賽車國際賽擔任嘉賓。他接受《香港01》訪問時，就分享了他對賽車的熱愛。

郭富城（Arron）今日（11/04）久違地出席公開活動，為一個電競賽車國際賽擔任嘉賓。（梁碧玲攝）

郭富城說：「賽車對我嚟講係一個減壓運動，譬如我拍完一套電影，入到個角色之後，本身進入咗個角色會有好多情緒，好多時候太專注嘅話，好多一時之間將佢洗（沖走）晒，但係當你入到賽車場之後，你可以完完全全忘記之前做過嘅角色。」他更表示，除了真正落場比賽外，也會玩賽車遊戲：「幾年前我都有個賽車空間，係純粹練習。」透露他可以經由玩賽車遊戲，從而去練習真正比賽的賽道：「同埋喺屋企可以唔使戴住個頭盔。」

郭富城表示女兒有他的遺傳，一樣是愛車一族，（梁碧玲攝）

談到家中的寶貝女，郭富城就甜笑着說：「好得意，佢哋好鍾意車，有時都會玩啲電動車，遺傳啦可能。（教下女女打機？）未住，因為太細個，我想佢專注其他，例如我會搵老師教佢畫畫，因為我唔想佢太過沉迷電子遊戲。」

郭富城豪宅有「賽車空間」。（梁碧玲攝）

郭富城家中的「賽車空間」有多大？他回答：「有部電視，有個賽車盤，軚盤，同埋個seat位都係一體過，同埋真實賽車seat位一樣，不過就唔使安全帶。」幾大部電視？他笑說：「冇戲院咁大，正常Size啦，屋企嗰個都係簡陋啲嘅。」