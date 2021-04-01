廖啟智逝世︱郭富城難忘拍檔專業演出：睇到新聞後呆咗五分鐘

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-01 23:40

第45屆香港國際電影節周四（1日）假香港文化中心舉行開幕典禮，連續三年擔任電影節大使的郭富城（Aaron）現身支持，加上《七人樂隊》的台前幕後班底，場面星光熠熠。郭富城談起今年新冠疫情稍為減退，電影節能如期舉辦實屬不易：「能夠企喺呢個舞台、再度宣傳國際電影節對於我嚟講好開心。希望大家繼續注意自己嘅健康，可以入返戲院睇戲已經唔容易，作為戲迷要爭取機會，我都呼籲大家一齊入戲院睇戲。」 攝：葉志明、陳順禎

第45屆香港國際電影節今日正式開幕。

由翁子光執導，郭富城、梁朝偉主演的《風再起時》原定為電影節開幕電影之一，不過卻在播映前兩天宣布因技術問題取消兩場放映，郭富城除了否認與題材敏感有關，亦為暫未能上映大呼可惜：「我自己有份演出嘅《風再起時》其實當時都係待定，據我所知因為技術上嘅問題稍為延誤，希望稍後可以喺戲院睇到《風再起時》；但係唔緊要我冇私心，一定要同大家極力推介開幕電影《七人樂隊》，由七位好優秀、好資深嘅導演合力拍攝，訴說香港唔同年代嘅情懷。」

連續三年擔任電影節大使的郭富城（Aaron）現身支持。

談起深受後輩喜愛、對港產片貢獻極大的廖啟智近日因胃癌離世，享年66歲，與智叔合作多部作品的郭富城寫下對他的不捨：「智叔，一位真心熱愛演戲的好演員！一位非常非常專業的演出對手！一位謙謙君子！永遠懷念！」今日他再度提起收到噩耗時的心情：「我睇到新聞之後呆咗五分鐘，講唔出嘅難過，我哋有好多合作，佢係一個長輩又似係一個朋友、完全冇架子、對人好和善、最主要係佢好敬業樂業。」

郭富城憶起智叔的專業精神，智叔在《無雙》中飾演一名偽鈔集團成員、電版專家：「大家喺《無雙》見到智叔嘅演出非常優秀，我哋第一日對戲嘅時候，智叔拎咗張自畫嘅素描出嚟，佢問我靚唔靚，我答佢好靚，於是我再問佢係咪一直都有畫所以咁靚，但智叔話係因為呢套電影先開始畫。我講出嚟係想話畀大家聽智叔點樣鑽研一個角色、嗰種深入同態度，令熱愛電影嘅朋友知道電影圈損失咗一位好優秀嘅演員。」