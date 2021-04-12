口罩小姐｜178張晉雅反傳統着黑色貼身潛水衣：可以Claim錢之後用

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-12 01:30

ViuTV《最後一屆口罩小姐》於日前（11/04）舉行並完滿結束，由060浩南（鄭伊琪）同時奪得「服裝與口罩搭配獎」成為雙料冠軍 、057阿姨（徐蒨寧）奪得亞軍，056細細粒（馮寶欣）則奪得季軍，特別獎「除罩最靚」由羅佩芝奪得，不過最好睇的泳裝環節，全場最矚目一定是穿着黑色潛水衣出場的008佳麗「178」（張晉雅）。

《最後一屆口罩小姐》178（張晉雅）。（梁碧玲攝）

賽後178（張晉雅）接受《香港01》訪問時解釋穿着潛水衣的理由：「我睇過好多泳衣，但係都覺得唔啱自己，最後就覺得（潛水衣）好有型，又舒服自在，所以就着啦。我鍾意佢嗰種流線型同貼身，睇落去好似特務咁，幾正，因為唔會咁傳統。」

178以覆蓋全身的黑色潛水衣登場。（梁碧玲攝）

她又說，覺得潛水衣非常有功能性：「可以Claim返錢之後用返！哈哈哈。」她形容，着潛水衣既可以保暖，又不怕走光。潛水衣內是泳衣？她反問記者：「要答㗎？好吖，我入面係正常內衣，因為我哋今日唔玩水，今日陸上運動就着返陸上嘅衫。」

好突出。（梁碧玲攝）

《最後一屆口罩小姐》由060浩南（鄭伊琪）得成為雙料冠軍，同時奪得「服裝與口罩搭配獎」及全場冠軍 ，057阿姨（徐蒨寧）奪得亞軍，056細細粒（馮寶欣）則奪得季軍，特別獎「除罩最靚」由羅佩芝奪得。（梁碧玲攝）

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睇埋「178」嘅真人靚相：