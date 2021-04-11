口罩小姐｜「浩南」鄭伊琪成雙料冠軍　賽前大熱「米媽」只得第四

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ViuTV主辦的選美真人騷《最後一屆口罩小姐》總決賽賽果出爐，結果由阿Dee組佳麗、現年27歲的鄭伊琪（浩南）先拔頭籌奪下「服裝與口罩搭配獎」，再下一城大熱奪冠成為雙料冠軍。亞軍為33歲的徐蒨寧（阿姨），而季軍則由30歲的馮寶欣 （細細粒）奪得。今晚的賽果由30%觀眾網上投票，以及70%由評判團現場評選，本來在投票領先的網紅「米媽」米露迪 （肥腰）最後卻大熱倒灶，奪得第四名。

《最後一屆口罩小姐》總決賽賽果出爐。（影片截圖）

27歲的鄭伊琪（浩南）先拔頭籌奪下「服裝與口罩搭配獎」，再下一城大熱奪冠成為雙料冠軍。（影片截圖）

睇埋「浩南」IG相 ：

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《最後一屆口罩小姐》完整名單：

冠軍：060 鄭伊琪（浩南）

亞軍：057 徐蒨寧（阿姨）

季軍：056 馮寶欣 （細細粒）

第4名：070 米露迪 （肥腰）

第5名：042 李嘉麗（莎嘩Dee卡）

第6名：052 黃樂彤 （黑妹）

第7名：008 張晉雅 （178）

第8名：050 楊慧敏（老闆娘）

服裝與口罩搭配獎：060 鄭伊琪（浩南）

除罩最靚獎：053 羅佩芝（三小辣）

各佳麗在司儀宣布名次後逐一「除罩」公開真面目，一齊看看誰的真面目最有驚喜：

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睇埋現場高清相：

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