口罩小姐三甲自爆餓太耐　「浩南」朋友送炸雞賀奪冠：返後台就食

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-12 02:52

ViuTV主辦的選美真人騷《最後一屆口罩小姐》由27歲的鄭伊琪（浩南）先拔頭籌奪下「服裝與口罩搭配獎」，再下一城大熱奪冠成為雙料冠軍，亞軍為33歲的徐蒨寧（阿姨），而季軍則由30歲的馮寶欣 （細細粒）奪得。賽後一班佳麗除了興奮影合照，做訪問，互相恭喜之外，原來還會不約而同地想着一件事。到底係乜？係食嘢呀！

左起，《最後一屆口罩小姐》「除罩最靚」羅佩芝、季軍馮寶欣 （細細粒）、冠軍鄭伊琪（浩南）和亞軍徐蒨寧（阿姨）。（梁碧玲攝）

冠軍「浩南」鄭伊琪接受《香港01》訪問說：「多謝網友支持我！好surprise，而家終於接受咗自己贏咗比賽，我票數又唔係最高，所有嘢又冇back-up，冇production，所有嘢就係靠自己諗同埋阿Dee教我，行落嚟真係唔容易。以前有壓力我係逃避，但係而家係接受同享受個壓力。」

ViuTV《最後一屆口罩小姐》冠軍鄭伊琪（浩南）。（梁碧玲攝）

問到回家後第一件事做什麼，「浩南」鄭伊琪也發揮了她的幽默：「返到屋企就除衫，卸妝，沖涼，瞓覺。（一返屋企就除衫？）對唔住，要除鞋先，跟住洗手！」她也表示，有好朋友已經為她買了一盒炸雞放在後台等她享用：「返屋企太耐啦，等陣一返後台就食㗎啦。」她還說，希望之後有機會加入娛樂圈做飲食主持：「我唔賣身材啦，因為我冇，最好就賣個性，搞笑，實力。（ERROR路線？）MIRROR都得，都好有實力。」

ViuTV《最後一屆口罩小姐》亞軍徐蒨寧（阿姨）。（梁碧玲攝）

亞軍，33歲的「阿姨」徐蒨寧接受《香港01》訪問，就對自己奪獎大感意外：「因為一開始我比較少講嘢，所以冇諗到自己可以晉級再攞埋獎。」不約而同地，她也表示完騷後可以大食特食：「見到咩就食咩，油炸嘢，因為已經餓咗好耐。」完騷後她的家人以及小朋友都有出現合照，她表示參賽原來得到家人十足支持：「減肥期間我奶奶直接煮雞胸肉畀我食，我好感激人生旅途上遇到支持我嘅人。」

ViuTV《最後一屆口罩小姐》馮寶欣 （細細粒）。（梁碧玲攝）

季軍細細粒（馮寶欣 ）說：「心情好開心，同埋而家我好想食嘢！我忍咗口好耐，而家係我人生最高峰，最瘦時期，24吋腰，體脂之前26，而家減到18。」她也表示，當選後最想與農夫以及Do姐合作：「佢哋好掂，又好搞笑。ViuTV嘅話就最想同ERROR合作，因為想跟佢哋食辣同埋食蟲嗰啲刺激嘢。」

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