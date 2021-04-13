收視滯後報告｜《大步走》收視異動有望至20點　星期六日變新戰場

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-13 00:00

收視滯後報告出爐，今次是3月22日至3月28日的收視。今個星期的重點分別在《大步走》、《愛美麗狂想曲》以及《流行經典50年》身上，值得留意的是星期六、日，皆因下星期這兩天的節目安排將會出現天翻天覆的改變，到時就會知道新節目安排能否變成「收視的強心針」。

8點半時時段的《愛美麗狂想曲》，走勢相當平穩，首周有23.6點，而第二周只是下跌0.1點，有23.5點。要留意的是，其實每個時段的劇集收視都會互相影響，畢竟觀眾睇電視的習慣並不會打開電視機只睇一套劇集，如果上一個時段的節目足夠好睇，觀眾就會傾向「睇埋落去」，反之亦然。7點半《東張西望》有22.4點，《愛．回家之開心速遞》24.7點，《愛美麗狂想曲》23.5點，直到《大步走》才出現斷層式下跌。

《大步走》上星期收視只有18.6點，成為歷來劇集最低收視的一周。第四周劇情開始進入高峰，收視亦有升高趨勢，例如第20集張國強（飾K.O. Sir）在跑步途中去逝去等高潮位，就帶領住收視由18.6點升至19.8點，雖然今個星期（3月22日至3月28日）的收視有反彈，但離合格線24點依然有一段頗遠的距離，依照現在走勢，結局周亦有望回到20點水平，數字上至少不會太難睇。

《流行經典50年》壓軸錄影。（梁碧玲攝）

《流行經典50年》由2017年9月開始播出，已經有160集，上周收視有15.4點，「最後一集」果然也有號召力，今周收視上升至17.1點。

曾志偉、何麗全、樂易玲及15位《聲夢傳奇》參賽者會。（葉志明攝）

周六《東張西望》22.2點，《愛．回家之開心速遞》23.9點，《永遠懷念您廖啟智：証人》18.8點。周日的《東張西望》22.1點，《愛．回家之開心速遞》24.1點，《聲夢前傳》也有17.3點，《流行經典50年》17.1點。