收視滯後報告｜《大步走》真係暴走　竟然同《鳳弈》相同水平

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-23 01:00

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3月8日至3月14日。《大步走》首周收視出爐，情況的確不理想，已經追得上TVB近年最差收視的《鳳弈》水平，《鳳弈》在上年一月頭大結局，全劇平均收視只有約18點，即使沒有資料在手，也幾肯定是TVB有史以來較低收視的劇集之一，今次《大步走》竟然如此水平，實在令人大跌眼鏡。

《大步走》由陳山聰、姚子羚、張達倫及劉穎鏇主演，雖然卡士不算很強，但前兩者已是TVB一線演員，後者則是上位女神，張達倫演技搭夠，照理觀眾應該可以接受，問題可能是出自劇本上。

兩位主角都已經是一線。（劇照）

雖說是以跑步的為題的劇集，但頭五集真真正正講跑步的情節不多，依舊是TVB例牌的恩怨情仇，劇情不吸引，而且爸爸搵女又一早開估，沒有追看性，難怪今次首周只錄得18.8點，比起再上一周的《陀槍師姐2021》結局篇下跌了接近五點，連帶下一個時後的《天天開運王》也由17.1點跌至15.5點。

《大步走》收視低得令人難以置信。（劇照）

《鳳弈》當年即使去到大結局，也只有18.9點，全劇34集總收視只有約18點，即使在2017年重播十年前的低清舊劇《蘭花刼》也是差不多的收視，但《鳳弈》並不是十年前的舊劇，也不是低清製作，這個成績低得令人咋舌，連視帝黎耀祥都無法挽救收視。今次《大步走》竟然收視貼近水平，雖然只是首周，但通常開衰了頭，便很難逆轉而上，所以實在不看好。

《鳳弈》收視低迷平均只有18 點。（《鳳弈》微博圖片）

另外值得一提的是，3月11及12日在J2台播放的《Tiger's Talk》兩集均同樣取得4.7點收視，暫時是今年J2台最高收視的節目，其實這種以明星作訪談的節目，應該放在翡翠台播放，刺激收視。

《Tiger's Talk》其實幾好睇。（海報）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.4點，最高收視周四(11日)晚26.4點。《失憶24小時》周一至五平均23.0點，最高收視周四(11日)晚24.6點。《大步走》周一至五平均18.8點，最高收視周一(8日)晚20.6點。《他來自江湖》周一至五平均5.9點，最高收視周五(12日)晚6.6點。明珠台3月13日（周六）晚上9時30分播映的《侏羅紀公園》，錄得收視4.3點，暫列2021年明珠台最高收視電影。

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