收視滯後報告｜《失憶24小時》令人想像不到　竟暫列今年第一位

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-30 02:18

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3 月 15 日至3 月 21 日。TVB本年度第四套劇集《失憶24小時》迎來最終收視，數字上的確不能令人滿意，但竟然已經暫列本年第一位，看來年頭的劇集的確一般般，至少比起上年差，從收視可以反映得到。

先講今次《失憶24小時》本周收視，錄得24.4點，是劇集開播以來最高的一周，而星期六連播兩小時的大結局則錄得23.4點，全劇平均23.1點。這個收視當然不是一個值得令人滿意的收視，現在香港娛樂市場很大，觀眾有很多選擇，TVB收視有所下滑並不奇怪，但如果講到要合格，相信至少都要有24點或以上。現在23.1點已經是最高，雖然只過了第一季，劇集也只是播了四套，但情況的確不太理想，有必要推出一些重頭劇振一振士氣，除了陳豪、李佳芯擔正的《愛美麗狂想曲》外，四月即將播放歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯主演的《伙記辦大事》，希望可以幫收視止止血。

《失憶24小時》暫時成為本年度最高收視之劇集。（葉志明攝）

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如果頭四套收視都不如理想，本年第五套劇集《大步走》更加有點慘不忍睹，上周提到開局只得18.8點收視，雖然今周稍有回升至19.1點，這樣走下去注定會成為今年最低收視的一套，而且不單止在香港，即使澳門的收視，《大步走》的13.4點也是比《失憶24小時》的17.5點低出4.1點，跟香港情況相同，看來劇集題材並不被觀眾所接納。

連澳門觀眾都接受唔到大步走。（《大步走》劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.9點，最高收視周一(15日)晚27.0點。《失憶24小時》周一至五平均24.4點，最高收視周四(18日)晚25.5點，周六(20日)大結局23.4點，全劇平均23.1點，暫列2021年劇集收視之冠。《大步走》周一至五平均19.1點，最高收視周四(18日)晚19.7點。《他來自江湖》周一至五平均5.3點，最高收視周五(19日)晚5.9點。

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另外，在J2台周四(18日)晚上時間2135播映的《Tiger's Talk》第五集，該集嘉賓請來鄭丹瑞、陳豪及王浩信到場，取得5點收視，乃該節目最高收視一集，亦是2021年J2暫列最高收視節目。而無綫財經．資訊台於周日(21日)晚上時間2130的足球直播《英格蘭足總盃2020 /2021-車路士對錫菲聯》，取得3.1點收視，暫列該頻道2021年直播足球賽事收視第二位，第一位是1月23日直播《足總盃-修咸頓對阿仙奴》，收視3.4點。

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