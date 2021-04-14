吳若希YouTube片花絮同老公玩問答　爆Seed狂話對方「你個垃圾」

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-14 17:30

吳若希（Jinny）早前進軍YouTube界，Jinny說話一向搞笑又有爆點，所以她的YouTube片頗受歡迎。日前，她在IG貼出一段跟老公何兆鴻（Alex）的YouTube片花絮剪輯，單看花絮已甚有火藥味？

Jinny和老公好Sweet。（IG@jinnyng）

Jinny的新YouTube片還未出，就先貼出節錄給大家預先看。經過上次一同去露營後，Jinny今次就搞搞新意，她寫道︰「今次我！決！定！挑！戰！何！生！究竟佢了解我定我了解佢？？仲要嬲到我要求直接離婚！？去片睇吓邊個先係最終輸家！」二人互相問對方問題，考對方記性，看看會否難到他們。Jinny問Alex激︰「激到我最嬲最嬲最嬲嗰次係咩事？」又說︰「超簡單，如果你呢條答唔啱我哋可以離婚，直接離婚。」之後有一幕Alex將一整碟Cream狀物體狠狠的搽在Jinny的臉上，她慘叫︰「你整到我隻眼啊！你個垃圾！」更輕輕動手還擊。

Jinny好激動！（IG影片截圖@jinnyng）

點擊下圖逐格看二人的對話︰

+ 34 + 34 + 34

而在片段中，Jinny多次大呼︰「你呢個垃圾！」有網民留言指覺得好好笑，但也人表示雖然明知是開玩笑，但就覺得這個字並不好聽，其實可以別用「垃圾」這個稱呼。

點擊下圖看更多Jinny的靚相︰