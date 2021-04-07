尋人記｜方東昇效力無綫22年　主持節目極受歡迎帶挈黃曉瑩上位

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-07 23:00

無綫節目《尋人記》播出後大受歡迎，主持之一的方東昇再次成為網民留意的對象，事關他的主持風格風趣幽默。日前有網民將方東昇的中學公開，發現事隔多年，他的外表可說是沒有變過，是凍齡一族。方東昇讀過名校拔萃男書院，後來讀香港中文大學新聞及傳播學系，並以一級榮譽畢業，有「中大才子」之稱。其實他自1998年暑假已經入無綫做實習記者，實習完後繼續留任當記者至今，從未轉職。他近年主持資訊性的節目，除了受觀眾歡迎外，原來也相當受同事歡迎，提攜了不少後輩。

方東昇夥拍幾位新聞小花（左一︰黃靖婷、左二︰黃曉瑩、右一︰李曉欣）做主持。（影片截圖）

方東昇原來也是凍齡一族！（網上圖片）

方東昇除了做記者、主播外，近年主持的節目有《世界零距離》（3輯）、《長命百二歲》、《世界觀》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》等，大講方東昇式「爛gag」。《世界零距離》（第2-3輯）中，方東昇帶挈兩位拍檔的新聞小花陳沛珈和黃曉瑩爆紅，網民大讚她們好靚女。今次的《尋人記》主持班底跟《這麼遠，那麼近》的一樣，而黃曉瑩更是跟方東昇合作過多個節目，可見是合作無間。

兩位新聞小花陳沛珈和黃曉瑩因《世界零距離》第二輯和第三輯爆紅。（影片截圖）

此外，還有一件趣事，前無綫新聞主播黃紫盈就提及過有次她要報體育新聞，但她並不熟識相關的術語，方東昇就私下將筆記放在她的抽屜，教她如何記詞語，是非常細心的同事。據知，方東昇也非常受同事歡迎。在TVB工作22年，他曾兩次獲頒傑出員工獎，他曾表示縱然身邊的同事都轉行，但他仍然堅持做人工不高的新聞從業員。

方東昇式「爛gag」大受歡迎。（影片截圖）

點擊下圖睇黃紫盈、黃曉瑩靚相︰

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