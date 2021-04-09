樓盤傳真｜553呎單位擁海景露台　64萬大變身走簡約風仲勁有格調

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-09 10:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，早前一集介紹一間馬鞍山嘉華星濤灣553呎的單位，設計師連「西斜」的問題都改善到？

色調方面，設計師用了不同顏色區分地方，玄關位深啡色、開放式廚房是白色、客廳是灰綠色。（電視截圖）

單位單邊望海景，景色怡人。553呎的單位只有兩公婆住，原則有兩房間隔，亦有不少斜角，客廳偏長，且離窗太遠，所以缺乏光線，設計師將間隔重新規劃。廚房變為開放式，減少牆身，引更多光線入屋，睡房打通成主人房和書房，所以單位現在分成半開放式睡房和客、飯廳連開放式廚房兩部分。客廳沒有飯枱，只用長吧枱代替。吧枱前面有一道白色摺趟門阻隔油煙。色調方面，設計師用了不同顏色區分地方，玄關位深啡色、開放式廚房是白色、客廳是灰綠色。客廳的灰綠色特色牆非常特別，而客廳只是簡單地放幾件家具，貫徹簡約風。

有摺趟門分隔廚房和客廳。（電視截圖）

房間方面，因為屋主要在家工作，所以有書房，書房連接主人睡房和浴室。睡房也是走簡約風，只設有一組過的入牆衣櫃連梳妝枱和睡床一張。睡房和書房中間有趟門，可以隨時變多一間房，將來是小朋友的房間。浴室也是主要用黑、白、灰色。至於「西斜」問題，設計師用了大量的淺灰色牆，可以降低室內溫度之餘，也減少空間的刺眼感。單位的裝修費是64萬。

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