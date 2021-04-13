安樂蝸｜60萬裝568呎設計簡約　主人房、書房用玻璃間隔好特別

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-13 11:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓盛勁為（Keith）到訪一間568呎的單合，大廈樓齡約30年。單位原本是兩房間隔，舊則是鑽石形廳加鑽石形廚房，所以有重新修改的必要。

廚房改成開揚格局。（電視截圖）

一入門口的廚房原本形狀三尖八角，設計師拆去牆身之後，就變成開揚格局。廚房的另一面是玄關，有一個鞋櫃連雜物房的設計，亦有座位給屋主坐下來着鞋，櫃門打開就是一個小小的雜物房，放得下一部單車。設計師解釋門口位本來是公開空間，但在房契上屬私人地方，所以改動後就將其納入為室內空間，變相增大了地方。

單位的設計簡約帶點奢華感。（電視截圖）

房間方面，細房改成開揚工作區，設計師利用窗台做成「L形」的工作桌。浴室的間隔也有改動，將門擴大和加高，改成暗門。主人房的設計特別，他們將原本的門改為灰色玻璃趟門，而書房和主人房中間的有玻璃間隔，所以身處主人房可以望到書房，在書房又望到主人房，非常特別。費用方面，單位的設計連裝修費是60萬。

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