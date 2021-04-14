金正賢將親自向徐玄道歉　親筆信提「我也無法容忍我當時的樣子」

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-14 19:00

《愛的迫降》金正賢（金正鉉）日前捲入爭議，三年前黑面對待同劇《時間》女主角少女時代徐玄，要求刪減身體接觸戲份外，在片場與女方碰到手後更即用濕紙巾抹手，令徐玄難堪流淚。連帶當時女友徐睿知被發現是幕後指示人，二人形象大跌。

金正鉉記者會甩開少女時代徐玄被鬧 澄清黑面只因太入戲？

繼徐睿知昨晚（13日）發表聲明承認三年前曾與金正賢拍拖後，今天金正賢終公開手寫信就事件向大眾及受影響人士道歉。金正賢表示《時間》是他首部擔任主角的作品，雖然意義重大，但卻對大家造成失望和傷害。聲明中提及：「《時間》記者會的記憶就像彈片一樣留在腦海中…我當時的樣子就連我自己也無法容忍，後悔到想再次回到過去…」金正賢也承認沒有盡到做演員的責任，一切都是個人問題並沒有辯解的餘地。

金正賢與徐玄出席記者會時黑面，當時已令網民嘩言。（osen）

金正賢今上傳親筆信道歉。（網上圖片）

按圖睇當天記者會尷尬情況：

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除了向大眾道歉外，金正賢也講到將會親自逐一拜訪《時間》的導演、作家、工作人員及演員，包括女主角徐玄等，鄭重地就黑面態度和中途下車道歉。雖然金正賢講到之後會邊審視過往過錯，管理自己做一個好演員，但他就隻字不提有關前女友徐睿知背後指示的爭議。

金正賢未有提及前女友徐睿知。 （IMBC）

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