乘風破浪的姐姐2｜被視為成團大熱　張栢芝：這次我想為自己拼！

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-15 16:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》即將迎來成團夜，14位姐姐將在16日晚進行終極對決，讓不少網友非常關注。而被視為賽前大熱的張栢芝，近日就在個人微博表示想成團，更獲得不少圈中好友留言支持，其中靚靚（袁詠儀）更轉發其微博Support，讓張栢芝非常感動。

張栢芝在姐姐中人氣相當高 。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

節目播出近三個多月時間，張栢芝一直過五關斬六將殺入總決賽，過程中其進步神速，唱跳能力已經有女團水準，再加上人氣相當之高，被視為熱門的成團人選。對於這些日子的不斷磨練和挑戰，張栢芝似乎成長了不少，更揚言想成團，她在微博留言道：「以前，我都是為了孩子拼，這一次，我想為自己拼！」看得出她多麼想成功組團出道。

張栢芝表示今次想為自己拼搏一次。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片﹑cecilia_pakchi_cheung＠IG）

而不少圈中好友亦紛紛留言支持她，男星陳學冬表示：「為自己精彩的活一次，柏芝姐加油，瘋狂打call。」女星文詠珊表示：「為美麗姐姐打call。」等，而靚靚則轉發微博留言：「支持你。」讓張栢芝非常感動：「謝謝靚靚姐，愛你。」到底張栢芝能否成團出道，我們就拭目以待。

靚靚轉發張栢芝微博以表示支持。（袁詠儀微博圖片）