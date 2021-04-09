乘風破浪的姐姐2 |楊丞琳唱到喊　慘輸容祖兒《你是我的姐妹》

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-09 17:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（9日）繼續進行第五場總決賽PK戰，兩組姐姐將進行餘下兩輪組合對決。繼上一次楊丞琳組大打感情牌唱廣東歌《分分鐘需要你》輸給那英組之後，在是次最後一輪大合唱中，她們組仍然不放棄打感情牌，唱蔡依林的《我》時候非常催淚，雖然非常打動人心但仍然敗給那英組，以總分2366票輸給那英組（2535票）。

兩組姐姐今日繼續進行餘下兩輪比賽。（影片截圖）

在餘下兩輪比賽中，首先出場的是5人組姐姐帶來的唱跳環節，那英組就選唱蔡依林的歌曲《日不落》，她們一行五人身穿華麗白色系禮服登場，之後隨着節奏轉變她們就大玩變身，清一色曬長腿上陣一邊唱一邊玩空中瑜伽，難度非常之高，整體表演看到不少姐姐同觀眾目瞪口呆。

而楊丞琳組則帶來經歌熱舞《shadow》，五位姐姐打扮有型有款暗黑感非常重，還在支架的舞台上不斷轉換舞蹈，用大量的臂力去支撐身體，整段表演就是力與美的結合。而當大家看好那英組時，沒想到楊丞琳組的分數則比較高，在這個環節中以898票勝那英組803票。算上上一次三人組的表演，那英組唱《達爾文》更勝一籌，所以目前兩組以一比一打平。

那英組挑戰空中瑜伽。（影片截圖）

楊丞琳組勁歌熱舞。（影片截圖）

而關鍵時刻就來到第三輪的對決，楊丞琳組就繼續大打感情牌，選唱蔡依林的《我》，7位姐姐從天而降動情地演唱。在演唱的過程中，姐姐們更唱到眼泛淚光，其中楊丞琳更唱到哽咽，但不影響她的演出，反而自然得更令人動容，事後楊丞琳表示：「剛小霞哭了，然後把我搞哭了，害我那句整個是帶着哭腔唱完的。」而張栢芝賣力演唱的畫面更美若天仙，整段表演真情流露打動在場不少觀眾。

張栢芝唯美地演唱。（影片截圖）

楊丞琳唱到哽咽。（影片截圖）

不過那英組帶來的《你是我的姐妹》更凝聚在場觀眾，7位姐姐在台上自然演唱跳着簡單舞蹈動作，之後走到觀眾旁邊同大家互動，掀起全場觀眾高潮，連楊丞琳組亦站起來互動，所以整場表演更感染觀眾，看起來有演唱會的feel，最終以815票勝楊丞琳組的726票。統計三輪表演那英最終以2535票更勝楊丞琳的2366票，所以她們組已經獲得一個成團名額，最終成團名額將在16日公布，我們就拭目以待。

那英組同觀眾互動。（影片截圖）

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