乘風破浪的姐姐2 |節目坦承不想交朋友　張栢芝：我害怕受傷

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-10 09:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》歷經三個多月的比併之後，最終只有14位姐姐有得留底，雖然彼此都是競爭對手，但在過程中姐姐們的確收穫不少，特別是友誼。而現年40歲的張栢芝就特別有感觸，在今（9日）播出的第五場總決賽中，她就敝開心扉表明自己不是一位懂得交朋友的人，但因為節目改變了她好多，以致她現在變得勇敢交朋友，不少網友見到她的成長都替她感到開心。

張栢芝因為節目變我勇敢。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

在第五場總決賽公演中節目組安排了一個內心話環節，規定姐姐們自設一個問題問自己。當中張栢芝的問題就是「姐姐們到底有多喜歡我和不喜歡我？」，她坦言自己害怕受傷，所以不敢主動結交朋友：「之前我沒來的時候，我是非常不懂得交朋友。我喜歡跟我的家人，因為我覺得家人是一輩子，朋友我害怕受傷，所以我就不敢把友情延續下去。」但因為該節目令張栢芝改變了想法，讓她變得勇敢亦收穫了不少友誼。網友們聽到她的內心說話之後都替她感到開心，事關她的確成長不少，除了唱跳方面有進步之外，社交方面亦取得成功，看來該節目的確幫助她不少。

張栢芝在來節目之前害怕結交朋友。（影片截圖）