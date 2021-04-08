楊丞琳同李榮浩再分隔準備返台灣　網友猜測《姐姐2》組團失敗？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-08 15:30

台灣藝人楊丞琳年初飛往內地隔離同老公李榮浩重逢，期間她參加了綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，憑着超強的唱跳實力一路過五關斬六將最終殺入總決賽，是成團的熱門人選之一。但近日她就在社交網站貼圖分享近況，字裡行間透露出要回台灣的動向，引來不少網友猜測，難道她未能成團？

楊丞琳一月初回內地隔離，最終同老公李榮浩重逢。（楊丞琳微博圖片）

楊丞琳在微博上貼多張出遊美照，身穿卡其色長大衣配上黑色厚底鬆高鞋的她打扮優閒，在一大片荒蕪的草地上擺出超自然pose留言道：「我想，我會很喜歡今年的春天。希望不會再等三百多天了，疫情趕緊過去吧！下次見。」字裡行間透露了要離開的動向，網友們都猜測她似乎要即將回台灣了。

夫妻二人一同出遊。（楊丞琳微博圖片﹑李榮浩微博圖片）

而有細心的網友發現，雖然照片中只有楊丞琳一個人，但早幾日李榮浩在個人微博上貼的照片中，其拍照的背景同楊丞琳的非常相似，相信他們是夫妻二人一同出遊，趁分開之前多共處。而楊丞琳即將回台灣的訊息亦引起網友猜測，懷疑她未能組團成功，但節目則在16日才播出最後一集，屆時才會宣布成團名單，到底楊丞琳能否成團出道，我們就拭目以待。

楊丞琳到底能否出道呢？（楊丞琳微博圖片）