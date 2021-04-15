馮盈盈表明節目提姜濤絕無「抽水」意圖︰有咩合作我哋都好歡迎

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-15 18:45

無綫於周四（15日）舉行myTV SUPER 5周年記者會，藝人馮盈盈出席介紹節目。談到早前《開心大綜藝》的遊戲環節中，她將生雞蛋敲在額頭，弄得非常狼狽，她表示：「其實當刻都有啲狼狽，因為成頭都係蛋漿，返去沖完涼都有嗰種生雞蛋嘅味道𠻹，仲要好好記住人哋教我個貼士係唔好用熱水洗頭，唔係就變咗蛋花湯喺個頭頂度，熟咗！」不過她覺得最緊要大家玩得盡興和觀眾看得盡興。

盈盈在記者會上為靈異節目做介紹，但好原來好怕看鬼故和故片。（梁碧玲攝）

感情方面，盈盈早前在節目講到想認識她的朋友，大多數是較成熟的男士。她接受《香港01》訪問時表示做藝人生活忙碌，難有社交生活，「同埋大家都話我出嚟個感覺或者打扮略為成熟，但其實我只係26歲㗎咋。因為又忙啦，同埋可能大家感覺我出咗嚟做嘢好幾年啦，所以比較難同到啲同年嘅朋友聯絡呀，或者出去有啲咩活動咁樣。」雖然她覺得識朋友是隨緣，沒有分年齡，但她偏好年紀大她一點點的男士，因為她自言有時想法似小朋友，年紀大她一點的男士就可以彌補她這方面的不足。

盈盈表示對於交友是抱隨緣的心態。（梁碧玲攝）

早前在TVB綜藝節目的宣傳記者會上，爆出「薑蓉事件」引發連串公關事件，馮盈盈出po表明自己也是「鏡粉」以回應事件，而後來她在主持的節目《#後生仔傾吓偈》時，向上節目的嘉賓曾志偉表示想拍戀愛真人騷，而她心目中的男嘉賓人選有林德信和姜濤，繼續被粉絲指責為「抽水」，對此，盈盈指自己絕對沒有「抽水」的意圖，「同埋其實我哋一個平台，好開放，大家都喺呢個行業度嘅話，有啲咩合作或者來往嘅機會，其實我哋都好歡迎同埋好開放嘅，所以都冇話特別要避忌任何嘢，所以如果之後真係有機會，又合適嘅話，我都唔抗拒嘅。」

馮盈盈好大犧牲！（電視截圖）

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早前ERROR成員193（郭嘉駿）出席活動時，爆出一句：「J2係咩嚟㗎？40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個？」有網民猜測是指《#後生仔傾吓偈》主持陸浩明（6號），事關他今個月將會踏入42歲。盈盈作為6號的拍檔，被問到有關的報道，她說：「首先我冇辦法代表193，到底佢講嘅係邊個，呢個我諗要問返佢會比較好啲，但係都見到網民有意見話我哋《#後生仔傾吓偈》裏面有主持年齡去到40歲，咁其實我都想多謝返佢哋有睇我哋節目，其實我每一集一嚟個opening tag同埋例牌嘅對白，已經笑6號其實都已經40歲啦。」

盈盈指自己沒有消費姜濤或「抽水」的意圖。（梁碧玲攝）

盈盈又說：「因為我哋成個《#後生仔傾吓偈》如果你唔計6號嘅話，我哋啲KOLs、主持嘅平均年齡係24歲嘅，最細係20，最大都係26，嗰個就係我喇！就算加埋6號，將我哋嘅average都係拉高到去26歲啫，咁仍然仲喺12至29歲青年嘅定義入面嚟，所以名副其實都係一個後生仔做嘅節目嚟嘅！」雖然他們常常會開玩笑指6號40歲，但她非常感激6號對節目的付出，有他這個「金牌司儀」為他們打圓場。她又笑言若非有這則新聞，她身邊的朋友也不知道6號原來已經40歲，大讚對方keep得好好！

盈盈感謝6號對《#後生仔傾吓偈》的付出。（梁碧玲攝）

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