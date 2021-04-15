39歲袁偉豪近照引熱討　49歲馬浚偉被網民「擺上枱」比較外表

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-15 10:00

藝人袁偉豪曾隔空反駁網民，回應網民指他狀態大不如前，甚至是「醜男」的言論。他當時表示︰「身體的狀況有好時也有差時，每天趕着數十小時的拍攝進度，也不能吃飽，因為會肥導致上鏡不好看，其實很不容易」、「感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力」等等，當時引起迴響。事隔幾個月後，袁偉豪貼出自拍照，而又再引起網民的討論。

袁偉豪練到好Fit。（IG@benontheroad）

袁偉豪在IG Story貼出自拍照，見到他略有疲態，眼下和額頭現皺紋，於是引起討論。有網民在討論區以「袁偉豪近照」為主題，不少人留言回覆，表示︰「39歲，唔講以為49歲」等等，有網民將39歲的袁偉豪和49歲的馬浚偉49歲比較，表示馬浚偉外表更年輕，留言勁mean之餘，馬浚偉亦被無辜「擺上枱」。但都有人為袁偉豪解釋，可能是他當年為拍《鐵探》減磅，體形出現變化令臉容看起來憔悴。網民留言︰「我覺得係佢當年為咗拍劇，用過度極端手法減肥，整傷咗自己，加上又有咁上下年紀，返唔到轉頭。」

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睇埋張寶兒靚相：