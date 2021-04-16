F.I.R.前主音詹雯婷被迫退團？怒告陳建寧偽造文書：沒簽就是沒簽

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-16 23:30

F.I.R.前主音Faye（詹雯婷）三年前自爆被迫退團，雙方鬧得很僵，退團控告陳建寧及華研董事長呂燕清、總經理何燕玲等三人涉偽造文書罪；陳建寧則反控Faye誣告。台北地檢署經鑑定筆跡認定Faye親簽，全案為誤會一場，不起訴四人。

對於判決，Faya透過台灣律師黃偉雄發表聲明，提到尚未收到不起訴處分書，但是自己確實從未在案件所涉保證書簽名，收到處分書後將會依法上訴，她說：「既然敢提告，就是沒有誤會、沒有忘記，沒簽就是沒簽。」陳建寧所屬的無限延伸回應：「法院鑑定報告的判決已經非常清楚了，也還原事實真相，我們感謝司法的公正判決。」

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Faye指控，她以飛兒樂團主唱身分加入華研，其中有一份履約保證書合約並非她親自簽名，也沒授權他人代簽，為此控告陳建寧及華研董事長高層涉偽造文書。 陳建寧則反控Faye涉誣告及妨害名譽等罪，當初Faye親自在合約簽名，並授權他代為處理合約。

據悉，Faye主張僅於授權陳建寧談合約的契約上簽自己的身份證字號，但沒在與華研的履約保證書上簽名。不過，檢方將合約上的筆跡送交刑事局進行鑑定，結果與Faye的字跡相符，認定陳建寧等人並不構成偽造文書罪。

至於陳建寧反控Faye誣告及妨害名譽的部分，檢方考量陳建寧曾向Faye的經紀人指出，Faye總是忘東忘西，他不怪Faye；檢方認定Faye應是簽約後忘記，沒有誣告及妨害名譽主觀上犯意，一併不起訴。

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