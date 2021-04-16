尋人記｜棄美國綠卡留港照顧智障妹妹　73歲家姐堅持30年從不後悔

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-16 16:18

無綫新聞節目《尋人記》第9集以「移民潮」為主題，主持方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷找到幾位在1997年前因香港回歸而決定移民的香港人故事。當中最令人感動的就是余婉薇與妹妹余婉芬的故事，當年她們的家人先後移居美國，但由於智障人士妹妹余婉芬在當地很難買到保險，所以余婉薇決定放棄去美國的機會，獨自留港照顧妹妹。

《尋人記》今集找來1996年《星期日檔案》中的主角余婉薇與妹妹余婉芬。（電視截圖）

任職老師的余婉薇，每個禮拜都會到院舍接妹妹余婉芬回家，當年她原本已經辭職移民美國，但因為捨不得妹妹，所以她去美國報道後，又回到香港。余婉薇透露曾提議接妹妹到美國生活，但家人卻不支持：「我話不如接芬芬過嚟一齊照顧，我咪可以安心移民美國，適應嗰邊嘅生活，點知冇人贊成，喊到我死，我未喊過，我從來都唔會喊，喊到我抽晒筋。」最後她決定放棄美國「綠卡」，留在香港擔起照顧妹妹的責任。

余婉薇決定放棄美國「綠卡」，獨自留港擔起照顧妹妹的責任。（電視截圖）

余婉薇並無視為犧牲，更覺得是理所當然的事，至今都沒有後悔。（電視截圖）

為了陪伴妹妹，余婉薇不時推掉與朋友的聚會，從院舍接芬芬回家照顧，連她的朋友都覺得她犧牲很大，不過余婉薇不但並無視為犧牲，更覺得是理所當然的事，至今都沒有後悔：「我照顧到佢，我又唔係做唔到，能力做到嘅點解唔做呢？」由於新冠肺炎疫情關係，芬芬周末都要留在院舍，但73歲的余婉薇仍堅持步行45分鐘到院舍門外，與58歲的芬芬在院舍門口見面，雖然兩人相隔一大段距離見面及對話，但場面依然令人十分感動。節目播出後，網民紛紛留言大讚余婉薇十分偉大，為了妹妹犧牲了不少，令人尊敬！

73歲的余婉薇堅持步行45分鐘到院舍門外，與58歲的芬芬見面。（電視截圖）