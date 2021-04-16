徐睿知被爆西班牙留學偷錢去旅行　黑歷史不斷遭廣告商割席

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-16 18:42

近日與金正賢（金正鉉）雙雙捲入是非的徐睿知，不但被標籤成恐怖情人，大量黑歷史亦接連被爆，包括對工作人員無禮、校園暴力和偽造學歷等，遭廣告商割席。日前再有曾與徐睿知在西班牙生活過的網民，公開她偷錢去旅行一事。

繼徐睿知被質疑考入西班牙名牌大學的可信性後，一名自稱曾在西班牙與徐睿知上同一教會的網民，在YouTube影片公開她留學期間的行徑。影片中講到起初以為徐睿知是善良的人，所以努力想要變得親近，但後來發現她是在背後罵人的人，表示當時全部在馬德里的韓國人都知道徐睿知沒有考上大學。

徐睿知早前否認虛假學歷的指控。（tv report）

該網民大爆徐睿知會把朋友當女傭呼喚，更欺騙她韓國朋友間會互相交換銀行密碼，可是被強迫對方交出密碼後，徐睿知卻偷了她的錢買機票去巴塞隆拿旅行，之後更斷了聯絡，但網民有補充徐睿知事後已把錢還清。對於偷錢去旅行一事，暫時徐睿知方面未有回應事件，但由於影片有大量徐睿知西班牙留學期間未公開過的照片，所以引起極大迴響。

徐睿知被爆留學期間曾偷朋友錢去旅行。（YouTube截圖）

影片中公開了大量徐睿知西班牙留學期間照片：

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