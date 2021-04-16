愛美麗狂想曲｜邱晴年初正式離巢　收入大減仍無悔：自由度大咗

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-16 21:15

在TVB劇集《愛美麗狂想曲》中王麗美（李佳芯飾）同Matt少（陳豪飾）明明情投意合，但總是時機不對，未能有情人終成眷屬，不過在今晚（16日）播出的一集中，Matt少終於向王麗美表白，當然這都全靠軒軒（黃庭鋒飾）同豆豆（邱晴飾）「神助攻」！雖然邱晴（Mandy）今次戲份不多，但陽光又甜美的笑容亦令觀眾留下深刻印象。Mandy在接受《香港01》訪問時亦表示今次同陳豪合作獲益良多：「初初接到嘅時候好緊張，到現場後因為佢超級nice，雖然個樣好似好惡，但佢把聲好溫柔，所以好開心可以同佢合作。」

邱晴（Mandy）在劇中飾演Matt少（陳豪飾）的表姨甥豆豆。（電視截圖）

+ 17 + 17 + 17

Mandy在2017年參選港姐時被封為「嫩版李珊珊」。（資料圖片）

現年21歲的Mandy在2017年以17歲之齡參選港姐，成為當年最年輕的參賽佳麗，更因為被封為「嫩版李珊珊」而備受關注。雖然Mandy最後無緣五強，但就獲安排入讀藝員訓練班，之後更簽約TVB成為「親生女」，翌年開始主持兒童節目《Think Big天地》，成功累積了不少人氣，除了擔任兒童節目主持之外，她還在節目《美女廚房3》中擔任「美女學徒」，又有客串劇集，她直言收入不俗：「我未入行前係窮㗎，一個剛畢業學生，當時就係冇錢，入咗無綫做嘢都幾好，係試過有接近五萬人工，但唔係經常啦。」

Mandy曾主持兒童節目《Think Big天地》。（資料圖片）

Mandy在處境劇《愛．回家之開心速遞》中客串飾演「傻強」的女朋友。（電視截圖）

不過去年5月Mandy改簽「一年一騷」合約，希望出去見識一下：「當時有計劃進修，想增值自己，所以當時決定離巢。」當時她曾表示沒有固定收入，所以要慳錢，更有指她簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹，但Mandy就表示現時是自由身：「我依家冇簽任何經理人，工作係自己接，多數係網上廣告，或者同YouTuber合作。」而Mandy在去年年底亦有拍攝ViuTV綜藝節目《家務戰場》，但今年1月她還是正式離開TVB。

Mandy在節目《家務戰場》中煮嘢食。（影片截圖）

Mandy曾在2019年台慶節目中抽中52萬現金大獎，而這筆獎金亦幫補了不少：「當年無綫台慶我拎咗大獎，之後媽咪幫我投資，Keep住一家人暫時夠食，當然唔係大魚大肉，慳住夠。（投資邊方面？）我媽咪咪就係師奶仔，買吓股票、買下金，我都唔清楚佢點搞，畀咗大部份獎金佢投資，之後屋企成日有靚湯飲，成日有魚有肉食咁囉。以前佢成日話食海鮮貴，依家佢得閒買斤蝦、買條靚魚，我最鍾意食魚，佢咪有錢餐餐買魚，我都讚佢投資有道，不過佢話都係賺餐餸，佢賺到餐餸好叻㗎啦。」雖然收入不及以往，但Mandy就直言不後悔：「人生冇嘢值得後悔嘅，每個人都係向前看，積極生活，我依家自己接工作，感覺唔錯，自由度大咗。」畢竟Mandy才21歲，形象甜美又肯搏肯捱，未來絕對可以創一番事業！