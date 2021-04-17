欺詐劇團｜內地試映激讚顛覆TVB劇套路　劇情荒誕誇張滲港味

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-17 07:00

由鄭丹瑞、敖嘉年、蔣家旻、張秀文等主演的TVB新劇《欺詐劇團》在昨日（16日）於myTV Gold正式上架，新劇總共8集，是金牌監製潘嘉德的回巢之作。劇情講述導演陳志揚（敖嘉年飾）因拍攝了一場不可挽回的戲而導致一行七人被封殺，十年後，監製Herman（鄭丹瑞飾）找到老闆投資電影，於是召集當年的七人再次聚首一堂，但結果老闆意外離世，眾人沒錢埋單，在危急關頭，編劇莎莎（蔣家旻飾）想出妙計，大家開始上演神秘食家戲碼，成功吃了一餐「霸王餐」。今次劇集在內地多個城市包括廣州、上海、北京等舉行試映會，不少觀眾事後都讚不絕口，更大讚劇集重回TVB劇巔峰水平！

新劇《欺詐劇團》在內地多個城市包括廣州、上海、北京等舉行試映會。（微博@娛圈子）

劇中七個角色代表着電影行業中七個不同工種：監製Herman（鄭丹瑞飾）、導演陳志揚（敖嘉年飾）、編劇莎莎（蔣家旻飾）、武術指導文師傅（林偉飾）、美術指導Shell（林秀怡飾）、女明星家齡（張秀文飾）以及副導阿樂（劉頌鵬飾），七人當年被封殺後陷入低谷，心中有電影夢卻難展抱負。電影投資老闆被火箭殘骸意外砸中而死、眾人為「走數」上演精彩戲碼、設置騙局籌款圓電影夢等等，所有的動機看起來都令人啼笑皆非，荒誕又誇張的橋段有種無厘頭的港味。

七人聚首一堂，但電影投資老闆被火箭殘骸意外砸中而死，眾人為「走數」上演神秘食家戲碼，成功吃了一餐「霸王餐」。（影片截圖）

+ 10 + 10 + 10

全劇雖然只有8集，但勝在題材新穎，角度亦創新，以開場來看節奏明快又輕鬆，全劇以一個「騙」字開局，七人為了籌集拍電影的資金，實現大家心中的黃金夢而走上了做老千的道路。劇集由電影從業者的角度出發，疫情過後電影行業大受衝擊，這個行業不再被神話化，電影人同樣都會遇上困難、不公，新劇將焦點放在這類人身上，透過他們構建一個又一個的騙局，令觀眾在嬉笑中感受到這行的艱辛，當中的台詞更以一種黑色幽默的方式去反映影視行業：「原來電影人才是最好的老千」、「電影不過是一場90分鐘的騙局」。

七個角色代表着電影行業中七個不同工種，為了心中的電影夢組成欺詐劇團，用特殊手法獲得拍攝資金。（劇照）

大膽情節！（影片截圖）

劇集集詼諧與現實於一身，每個人物都曾經有個電影夢，但現實常常不能盡如人意，現實與理想之間的落差令陳志揚沒法在電影圈實現自己當年的願望，而這個也正是當下眾多電影人所面臨的困境。香港電影業的黃金時期不再，人才流失、投資方減少，令電影行業舉步維艱，但好在陳志揚能夠聚集一班志同道合的拍檔，各出奇招來圓夢。以騙局開場，令人陷入思考，究竟是騙觀眾的電影人厲害，還是真騙子厲害呢？其實荒誕背後隱藏了電影人的悲歌，七人對電影的執着和決心亦最打動人心，絕對值得期待！

蔣家旻（Angel）同張秀文更化身AV女優。（資料圖片）

點擊睇更多蔣家旻靚相：

+ 13 + 13 + 13

仲有張秀文靚相：