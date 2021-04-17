陳喬恩孖大馬富二代男友好事近？　內地導演爆：她馬上要結婚了

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-17 21:45

現年42歲的台灣女星陳喬恩兩年前參加內地真人騷節目《女兒們的戀愛2》，因此認識了來自馬來西亞富二代曾偉昌（Alan），沒想到假戲真做二人拍出愛火花從而交往。戀愛ing近兩年今（17日）就傳出他們好事近，事關該節目的總導演吳夢如在湖南衛視招商會中親爆：「陳喬恩馬上要結婚了。」隨即掀起不少討論。

陳喬恩因為節目而認識男友。（《女兒們的戀愛》微博圖片）

曾被封是娛樂圈黃金剩女之一的陳喬恩，其感情生活大家都非常關注。直到2019年她受邀參加真人騷《女兒們的戀愛2》，同來自馬來西亞的富二代曾偉昌認識，二人在節目中模擬一對情侶生活，久而久之產生感情之後在微博大方認愛。二人亦不時公開放閃，在社交網站上貼恩愛生活照，相當幸福，至今已經戀愛有近兩年時間。

交往近兩年時間了。（iam_joechen@IG）

剛好適逢這個季度湖南衛視進行招商會，而《女兒們的戀愛》亦將宜宣布推出第四季，節目總導演於是在台上發表講話時就突然爆出陳喬恩好事近：「《女兒們的戀愛》做到第四季啊！我覺得一般說是女藝人談戀愛，這樣的節目被問的最多一個問題，就是說是不是真的？我不知道別人家的節目是不是真的，但是我們平台上這個節目做了四年，每一次都是真的，所以包括我們之前記得陳喬恩馬上要結婚了啊，就是所以這是一件有功德的事情。」不過，陳喬恩經理人很快便澄清婚訊，表示沒有聽說過這個計劃。

《女兒們的戀愛》吳夢如爆出陳喬恩好事近啊！（微博截圖）