愛美麗狂想曲．短評︱劇情寫實引共鳴　李佳芯陳豪經歷教人要珍惜

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-18 08:00

TVB劇集《愛美麗狂想曲》第四周的劇情依然是以感情戲為主，不過就每段感情都以失戀告終，名副其實是「失戀陣線聯盟」，但其實從劇中每個角色在對待失戀時的態度都反映出不同的感情觀，這也正正是生活中每個人都會遇到的問題，看似平淡的劇情卻十分寫實，尤其是對白非常應景，成功引起觀眾共鳴。

失戀陣線聯盟！（YouTube影片截圖）

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劇情寫實反映感情觀

劇中唐仁（蕭正楠飾）發現王林（黎振燁飾）多次出軌，但小勇（陳瀅飾）竟然選擇容忍並原諒他；雅婷（余思霆飾）同「高富帥」網友見面，結果赴約的是彭鵬（何遠東飾）；藍嵐擔心自己會拖累唐仁，徐飛（胡㻗飾）卻突然錫她；蘇澤基（曹永廉飾）提議同Kiki（楊詩敏/蝦頭飾）正式拍拖，但Kiki狠心拒絕；阿Yan（譚凱琪飾）婉拒韓磊（黃子恆飾），但又依依不捨；Rex（何廣沛飾）察覺到王麗美（李佳芯飾）鍾意Matt少（陳豪飾），忍痛讓愛……每個人在處理感情問題上都有不同的態度，有人當局者迷，有人不惜做第三者，有人選擇將愛意埋藏心底，不同的角色對應着現實生活中的你我他。

王麗美以為Matt少死咗。（YouTube影片截圖）

對白應景金句多

Matt少先是擺了個烏龍，眾人以為他患癌，不惜以性命為代價都要在死前參加一次單車比賽，但原來一切只是一場誤會，不過這場烏龍就令王麗美意識到原來自己是緊張Matt少，但王麗美同Matt少兜兜轉轉，即使心裏愛着對方，但仍因種種理由諸多回避，幸好最後Matt少還是向王麗美表白。劇中不少對白都十分應景：「人總是珍惜未得到的，而遺忘了所擁有的」、「人生最遺憾莫過於輕易地放棄了不該放棄的，卻固執地堅持了不該堅持的」、「平行線不可怕，最可怕是交叉線，曾經交疊，最後卻越走越遠」，每一句都發人深省。

有啲感情就好似平行線咁樣，永遠都唔會交疊。（YouTube影片截圖）

+ 8 + 8 + 8

年青演員表現出色

劇中角色眾多，但勝在每個人物都飽滿鮮明，除了幾位主角之外，一眾年青演員包括余思霆、林凱恩、劉溫馨、何廣沛、黃庭鋒、邱晴、葉蒨文、胡㻗表現都可圈可點。首先位位都外形出眾，已經十分養眼，再者演出都自然到位，又有觀眾緣。譬如同Ali演繹姊弟戀的何廣沛今次既展現出後生仔活力的一面，又有成熟體貼的一面，而林凱恩亦成功呈現出角色頭腦簡單又單純的一面，黃庭鋒同邱晴雖然戲份不多，但兩人同框的確有青春的感覺，相信幾位年青演員再有更多機會磨練一下演技，絕對令人耳目一新！

幾位年青演員的表現都可圈可點！（劇照）

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