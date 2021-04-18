吳業坤31歲酒店隔離度生日　願望做真男人：太細路比人感覺未長大

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-18 13:30

坤哥早前到日本5個月working holiday。（IG：kwangorrrrrr）

歌手吳業坤（坤哥）今天（18日）31歲生日，今年的生日他表示過得非常特別，就是在隔離中度過，因為早前他遠赴日本5個月working holiday，近日回到香港需要隔離14天。

吳業坤在日時候徒步由京都到東京全長492公里，完成「東海道53次」。（IG：@kwangorrrrrr）

昨天踏正深夜12時，坤哥便在自己IG發布多張在酒店獨自慶祝的照片，並寫了一段千字文：「試過一班人去唱k比人查身分證過生日 試過係拍劇過生日一齊食pizza 試過係紅館過生日一齊rehearsal 今年試係隔離中一個人過生日 （搞埋港女feel睡衣派對） 三字頭之後既路應該點行 呢半年好似搵到 我會繼續隨波逐流 不過果個『波』 開結會係自己個波 想慶祝既時候 就算橫風橫雨 都可以一個人笑著起舞（隔離中的感受） 要放低其實唔洗拎起既包袱🧳 （其中係偶像包袱）」

坤哥續說現時開始追求心靈上的滿足，更坦言希望做一名「男人」：「一直都太細路比（畀）人感覺未長大 係時候勇敢啲去作決定（早就應該） 擺脫舊有既枷鎖唔好再怕呢樣怕果樣 望遠啲 行遠啲 世界很大 問題很小 繼續唱歌 繼續做喜歡既事情 多謝睇到呢度 請繼續多多指教 努力 好 繼續一個人飲慶生既酒 乾杯ー！」

點擊睇坤哥為自己慶祝生日相！

重溫坤哥嘅旅途花絮：

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