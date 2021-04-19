大馬網紅疑受情困企輕生　家人IG代發交：請稍微給我們一點時間

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-19 10:00

馬來西亞網紅YBB最近傳出她嘗試輕生的事情。（IG：yangbaobei94）

近日馬來西亞有一名年輕女子試圖輕生，經網友發現後竟然是知名網紅楊虹玲（YBB），讓不少粉絲震驚，而YBB在網上人氣極高，YouTube有超過50萬人訂閱觀看她的影片，在IG粉絲亦擁有70萬人Followers。

YBB在事前曾在IG發布照片：「只有死才可以贖罪，再見了，各位愛我的寶貝們。」另外在出事前一星期YBB曾在IG打了一段千字文，疑似受情困，她寫道：「忽然發現，現在的我再也不需要愛情。如果沒遇到那個對的人，我寧願單身一輩子，也不願將就。我可以一個人生活，可以一個人看海，可以一個人旅行，一個人吃飯，一個人聽歌，一個人享受孤獨的夜。看到朋友幸福，我感到幸福。看到深愛的每個人過得開心，我也對他們滿滿是祝福。但我不會羨慕，也不會嫉妒，每個人都有自己選擇的路。我不想把人生浪費在花心、不在乎、不珍惜、不重視自己的人身上。同時，也不想欺騙自己去將就，去跟不是真心喜歡的人在一起。對，我寧願一輩子單身，也不願將就。」

出事前在IG發新帖子。（IG：yangbaobei94）

根據馬來西亞傳媒報道，目前警方正在調查楊寶貝企圖輕生的原因，有網友猜測YBB是控訴前男友在她交往期間出軌，令她相當傷心，同時YBB開的奶茶店也在疫情期間生意不佳，在去年年尾結束營業，種種原因加起來令到YBB產生負面情緒。

網友勁擔心YBB依家身體狀況。（IG：yangbaobei94）

在昨天（17日）YBB的家人用她的IG story發布了一個限時動態，證實YBB最近確實是情緒不穩定，「大家好，我是YBB的家人。近期YBB因為一些事件，導致情緒不穩定，造成許多工作上及相關的信息無法及時回覆，非常抱歉。請大家稍微給我們一點時間跟進和處理。此事向廣大民眾道歉，因為YBB的事情造成大家的不便與困擾，非常抱歉。」

YBB家人用她的IG發文。（IG：yangbaobei94）

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