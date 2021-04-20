25歲陳立安拍BL劇憑禁慾場面爆紅　激似193@ERROR獲封「台版193」

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-20 13:00

台灣近年推出過不少以同性戀為題材的高質素、高水準網絡劇，其中以2017年起推出的BL劇《HIStory系列》的話題度最高，不但在台灣掀起BL熱潮，在內地、韓國等地亦受到相當大的關注。《HIStory系列》過去捧紅了不少新人，而今季第四季的《近距離愛上你》同樣由四位男新人主演，其中飾演「藤沐仁」的陳立安早前因為一場禁慾系戲碼而受到廣泛好評之外，更因為外貌和身高都因為激似ERROR成員193而受到香港觀眾的注目。

《HIStory系列》第四季《近距離愛上你》現正熱播中，飾演「藤沐仁」的陳立安因為外貌和身高都因為激似ERROR成員193而受到香港觀眾的注目。（Facebook：HIStory Global_Official）

現年25歲的陳立安小時候因為爸爸的工作關係自小在越南長大兼讀書，直到讀大學時才回台灣。身高188cm的他擁有極佳身形比例，再加上五官非常精緻而令他份外上鏡，因此出道前都有做不少模特兒的工作，他在2017年更有份參與陳奕迅的《之外》MV拍攝，之後亦有在《高校英雄傳》擔任配角，《近距離愛上你》雖然只是第二次拍劇，但已成為他首部擔正的作品。

陳立安在2017年更有份參與陳奕迅的《之外》MV拍攝。（《之外》MV截圖）

身高188cm的陳立安擁有極佳身形比例，再加上五官非常精緻而令他份外上鏡，因此出道前都有做不少模特兒的工作（Facebook：陳立安）

陳立安雖然演戲機會不多，但在《近距離愛上你》已經展現出演技純熟的一面，將出櫃前夕心理的掙扎表現得淋漓盡致，尤其早前他一場被下迷藥的戲碼更憑收放自如的演技而獲觀眾大讚。另外，除了演技受到讚賞之外，陳立安更憑日本偶像般的高顏值外表受到大眾喜愛，亦有香港觀眾表示陳立安甚有ERROR成員193的影子，不但五官精緻、更一樣留有長髮，而且亦一樣又高又瘦，猶如親兄弟一樣，因此封他做「台版193」、「188」等稱號。

陳立安在一場被下迷藥的戲碼中憑收放自如的演技而獲觀眾大讚。（Facebook：HIStory Global_Official）

陳立安甚有ERROR成員193的影子，不但五官精緻、更一樣留有長髮，而且亦一樣又高又瘦。（Instagram：@ansonchen__）

真正的193！（Instagram：@deniskwok193）

點擊觀看更多陳立安的照片：

+ 25 + 25 + 25

點擊觀看更多193的照片：