Edan@MIRROR、193@ERROR冇偶像包袱　必成ViuTV兩大綜藝寶藏？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-16 12:00

ViuTV因為《全民造星》的成功而捧紅了MIRROR和ERROR兩大男團，在樂壇、劇集和節目都表現亮眼漸漸站穩陣腳，人氣至今仍在不斷上升當中。Edan（呂爵安）和193（郭嘉駿）因為零偶像包袱而大獲粉絲歡心，近日不但獲安排接連出演多個綜藝節目，更分別因為歌曲《E先生連環不幸事件》和寸爆TVB而爆紅，氣勢如虹的他們勢必成為ViuTV的兩大綜藝寶藏？

Edan日前推出首支個人單曲《E先生連環不幸事件》大受歡迎，現時在YouTube已經有超過250萬觀看次數。（Instagram：@edanlui）

193外型帥氣，但其實綜藝感極強！（Instagram：@deniskwok193）

現年24歲的Edan作為MIRROR其中一員，理應要好有偶像包袱做好形象管理，卻經常為節目不惜不理形象，因此經常被人笑稱是ERROR的第五名成員！其實Edan的搞笑本色早就在《MIRROR GO》及《膠戰》中略知一二，完全展現自己的瘋癲個性，因此獲欽點擔任《考有Feel》的主持陣容，將向綜藝之路進發。

Edan拋開偶像包袱拍節目，更自稱「呂爵戇」。（《膠戰》影片截圖）

Edan除了在歌唱和綜藝方面表現亮眼，亦擔任電視劇《大叔的愛》的男主角，實行多方面發展。（Instagram：@edanlui）

另外，Edan亦經常憑其搞笑本色在Instagram自爆「黑歷史」，扮醜扮女裝都已經是小意思，更試過公開自己小學時期「好假的肥仔式朗誦」的影片令人捧腹大笑，更一度在網上瘋傳。Edan昨日（14日）在Instagram上載一張自己去salon洗頭後所影的「barcode頭」照片，被粉絲紛紛留言指好似河童，雖然他不斷強調「我係偶像」及「我真係偶像」，但粉絲都忍不住大呼「偶包冇救了」，亦有人大讚Edan的Instagram比「9gag」更好看，百看不厭！

Edan新髮型好好笑。（Instagram：@edanlui）

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現年31歲的ERROR成員193早前因為在訪問中反擊TVB和曾志偉，而被大讚敢言夠真性情而爆紅，絕對稱得上是今期紅人。他除了夠真之外，外形帥氣有型的他雖然自稱「MIRROR第13個成員」，但其實他亦是騎呢一員喜歡整古做怪。193近日爆紅之後，除了令他的一句口頭禪「知你咩料啦」爆出成為近期金句之外，他過去的出位瘋癲行為亦被網民翻出瘋傳。

193亦是騎呢一員喜歡整古做怪。（Instagram：@deniskwok193）

193於3年前ERROR出道初期，在《肥仔大冒險》其中一集穿上ViuTV的T恤自稱明星隻身硬闖TVB宣傳ViuTV，如今他憑寸爆TVB的言論人氣急升之後令這段影片再度翻紅，獲大讚戲劇細胞和喜感十足，非行綜藝路不可！

193好有綜藝感。（《肥仔大冒險》影片截圖）

193在《肥仔大冒險》其中一集穿上ViuTV的T恤自稱明星隻身硬闖TVB宣傳ViuTV的影片爆紅。（《肥仔大冒險》影片截圖）

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