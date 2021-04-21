李一桐人氣下滑劇集接連失利　豆瓣評分難超《射鵰英雄傳》

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-21 07:30

四年前內地推出新版《射鵰英雄傳》紅遍大江南北，當中更棒紅女主角李一桐，令她獲得「最美黃蓉」的稱號。原以為星途會一帆風順，但沒想到之後劇接劇播出的作品卻屢遭仆直，在豆瓣評分中一直處於低分數成績，連近日播出的新劇《驪歌行》亦不被看好，不禁令人覺得她人氣已經不在，觀眾緣盡失了。

李一桐因為《射鵰英雄傳》走紅。（劇照）

翻看李一桐近年主演的劇集，她除了《射鵰英雄傳》之外，往後推出的多部劇集都難超越前作，即使合作的男明星知名度非常高企，仍然帶不起話題度，一度令她被網友指罵拖累男主角。眼看豆瓣的劇集評分，單是2019年推出的三部作品最高亦只有7.1分而已，就是同羅晉合作的《鶴唳華亭》，而同李現合作的《劍王朝》就有6.1分，同鄧倫合作的《海棠經雨胭脂透》只奪5.7分非常低。接着去年一口氣推出三部劇集評分更低，包括同陳建斌合作的《愛我就別想太多》（3.3分），陸毅的《只為那一刻與你相見》（3 .8分）﹑胡一天的《我的時代，你的時代》（6.1分），連雙女主題材的劇集她都強差人意，同金晨合作的《了不起的女孩》只有6.8分，雖然達到合格分數，但話題度不高並未有掀起追劇潮。

李一桐近年主演的劇集成績並不理想。（《海棠經雨胭脂透》微博圖片﹑《我的時代，你的時代》微博圖片﹑《劍王朝》微博圖片）

近兩年推出劇集未如理想，因此不少觀眾都期待她的新劇《驪歌行》能有突破，但沒想到只是播出幾集而已已經被吐嘈一片，除了劇情被指瑪麗蘇（角色過度理想化）之外，畫質濾鏡重等都是大問題，因此引不起大家追劇的氣氛，再度令大家猜測李一桐又再度失敗。當然受不受歡迎除了主角問題之外，還有劇本﹑製作等的問題，但李一桐一而再再而三作品都處於低分數成績，難免會令大家懷疑其觀眾緣不佳，所以拖累男主角？

新歌《驪歌行》不被看好。（《驪歌行》微博圖片）

另外，大家都好奇既然她主演的劇集成績未如理想，那為何會一而再再而三有如此好的資源劇接劇拍不停呢？所以大家就猜測她後台強勁，所以有如此多機會演出，近日網上就瘋傳假如片商邀請李一桐擔任女主角的話，就能獲得投資方給付較高的資金投資，每集會多出50萬人民幣，資金相當可觀。

網傳李一桐背景強硬。（微博圖片）

然而李一桐亦知道相關傳聞，所以她就在爆料者文章底下留言：「對不起，最近人稱行走的法學專家，你惹錯人了。我會告到你找到背景為止！」而其工作室亦發文澄清指出所有傳聞是惡意造謠，為了共同維護健康的網絡環境，她將會保留追究侵權者法律責任的權利。

工作室發文澄清。（微博圖片）