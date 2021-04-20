晚吹｜林作大爆酒後同女性發生關係　有除褲怪癖︰我喺街都唔理㗎

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-20 20:36

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集講到話題性人物林作上節目，邊飲酒邊吹水，林作大講自己飲醉酒發生的事，更大爆︰「我飲醉酒，一斷片就會想除褲。」

林作的言論非常出位。（電視截圖）

林作曾在英國讀書，後來愛上飲酒，回香港後飲得更誇張，他說︰「我飲醉酒，一斷片就會想除褲。（主持︰點解？）唔知啊！」他續說︰「總之除褲除衫，喺街都會㗎，我唔理㗎，喺街都唔緊要。（主持︰全部除晒？）除㗎，上身可能唔除喎，一定要最緊要除褲，咁除得下面，上面都可能除埋，好多次朋友都要撳住我，好彩冇俾人影相啊。」林作自認自己有酒癮，以前一起床就要飲酒，不過他就指自己是「膽大，唔係酒量高」，當時被女朋友痛罵，後來開始看戒酒書去戒酒。

林作表示以前可以一星期飲4晚酒。（電視截圖）

強尼問到林作是否因為飲醉而出事，林作說︰「通常一般同啲女性發生關係，因為你飲到太大，我覺得好多時都係咁。」他後來更說︰「咩對手都有啦！（但）我啲水準都OK嘅。但盡量都唔係想咁樣太多㗎！（主持︰為咗阻止呢件事發生所以你想戒酒癮？）我個人唔會揩身揩勢嗰啲，主要講嘢囉。」林作自爆自己有時會過度承諾，講到自己有多好，世界有多美好。之後被娟姐爆他曾在飲醉後向女友裕美求婚，他說︰「有啊，我仲記得我攞隻拖鞋嚟同佢求𠻹啊，我話『你認住呢隻鞋！』。」

林作和裕美高調認愛。（IG@wadahiromi）

娟姐後來又爆料指好似是2016年的新聞，當時林作跟麥秋成在蘭桂芳，林作跟陳葦璇發生了一些事，林作解釋︰「都係飲完之後咪同佢講『我好傾慕你，好仰慕你』，其實假嘅。（娟姐︰點降你要咁呃人啊？）咁佢喺度唱歌啊嘛，咁畀心機，我哋作為fans要畀吓面㗎，最好嘅奉承就係覺得佢好靚，好鍾意佢啊，拜倒喺佢石榴裙下。」娟姐都不禁話他「口花花」。林作承認自己有段時間經常蒲蘭桂芳，他指甚至因為現在住的地方近蘭桂芳而在7年前購入，住的地方距離他當年在蘭桂芳最喜歡的酒吧路程大概只有90秒。

林作自爆自己飲醉會除褲。（電視截圖）

講到戀愛經驗，林作指自己只會跟香港女生拍拖，「我鍾意港女性格，你唔覺得好真㗎咩？夠貼地，夠實在，唔會扭扭擰擰，我喜歡。」娟姐講到林作跟鍾培生的拳賽好「爆」，林作聞言即說︰「唔係我搞啊，人哋搞我啊！」被主持問到他跟鍾培生是否有些大家不知道的積怨或內幕，林作說︰「我覺得佢係妒忌我嘅，我唔記得我有見過佢啦，佢話我哋喺兩個場合見過。」但他並不記得，鍾培生又指第二次在酒吧見到林作時滿口粗言穢語，但林作就指自己很少講粗口，可能對方認錯人。林作否認是「夾新聞」而舉行拳賽，「係佢自己咁樣挑我機，我計落條數又真係冇蝕嘅，大家有好處大家做。」

節目最後的「酒後懺悔」部份，林作講到︰「我想懺悔嘅係以前因為飲完酒同好多唔同嘅女士發生過感情，佢哋分別嚟自香港、香港、香港同埋香港，大部份都好似係讀law嘅，咁喺度講聲唔好意思，同埋同大家保證以後一定會改過自新，唔會再同你哋發生任何關係。」

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