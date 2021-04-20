傳與魏駿傑分手場面難堪　何婉盈認戀情影響形象︰可能唔公開好啲

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-20 09:30

現年49歲的何婉盈（Elaine）於1991年參選港姐晉身五強，之後獲無線賞識給予不少工作機會，拍劇做主持，還當上歌手。但她在娛樂圈發展了5年後，便於1996年選擇退出娛樂圈重返校園，後來加入了馬會工作，又轉到證券行擔任投資工作等。近來Elaine重回幕前，參與「音樂永續計劃」，翻唱劉德華經典歌曲《情感的禁區》，近日更重返無綫。日前，她接受梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問，第一次談到當年原來劉德華鼓勵過她，令她非常感動。

Elaine上電台節目接受訪問，首次談及當年劉德華對她的鼓勵。（YouTube影片截圖）

Elaine講到當年做歌手時，自知自己是「雞仔聲」，也知自己以前唱功不太好，她說︰「我好記得好似唱完嗰次，有一次演唱唔係好理想，俾人噓，我好記得我入咗後台之後，佢（劉德華）好鎮靜咁行埋嚟，講『呢啲係人生嘅一個必經嘅高低起跌過程，冇問題㗎，你加油』，佢就行開咗，佢好平靜咁行埋嚟同我講呢句嘢，拍一拍我，之後就行開。（梁泰來︰係咪92年叱咤？）係啊，嗰陣時真係非常之感動，非常之感動到呢。我唔知佢記唔記得啦，我就記到而家。」

Elaine即將踏入50歲，但仍keep得很好。（何婉盈facebook）

Elaine當年曾與魏駿傑拍拖，可惜相戀3年最終以分手收場，事後有傳魏駿傑爆出與對方戀愛3年無性生活，將私事公開侮辱女方，有指兩人分手場面十分難堪。Elaine被問到當年有否後悔在事業拼搏期公開戀情，她說︰「嗰陣時我又冇諗到咁深入嘅，亦都唔記得咗係咪我哋同唔同意公開，但係公開咗就公開咗啦。（梁泰來︰但係呢段感情其實幾影響你玉女歌手嘅形象。）係啊，但係冇辦法啦，呢一樣嘢你再問返嘅話，其實可能唔公開好啲。」主持再問到她有沒有後悔過跟魏駿傑拍拖，她就表示︰「去到呢個歲數，就唔可以唔負責任嘅，唔只係呢啲嘅，有好多嘢人生做過嘅可能後悔，但係都要為自己負責任嘅，你話後唔悔，又唔可以咁講嘅，都係一個人生嘅歷程啦。」

Elaine當年曾與魏駿傑拍拖，可惜相戀3年最終以分手收場。（視覺中國）

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