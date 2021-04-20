家居．築則｜典型蝸居加設閣樓　天花板儲物櫃勁深要取物極麻煩

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-20 11:00

無綫財經台節目《家居．築則》不時介紹一些特色單位，最新一集帶大家參觀一間典型的三房單位，設計師重新規劃空間，可以劃出一個較大的客廳。

單位面積不大，設計師要善用空間。（電視截圖）

單位原本有三房，房間較小，戶主一家只需要兩間房，於是設計師將三房改成兩房，擴大了客廳和囝囝房的空間。屋主希望廳有更多空間招呼朋友，所以設計師再預留了位置，設置一組投影機及投影幕，投影到飯廳的一邊，有更多空位。不過那道牆對面就是窗，有反光問題，所以他們加了遮光窗簾。另外，客廳有一個原本屬於房的窗台，改動後就納入為客廳一部分，成為了貓貓的專屬角落。

儲物閣樓用來儲物應該很不方便。（電視截圖）

屋內有橫樑多的問題，一入屋就望到電視機和走廊入口上方兩個位置，都有橫樑，於是設計師將電視牆變成特色牆，用了戶主喜歡的藍色，而且特色牆的設計一直延伸至走廊，可以一次過隱藏兩條橫樑之餘，又將洗手間和洗衣機房變成暗門設計。洗衣機房是由廁所劃出的空間。

單位最特別的是在主人房近天花位置造了一個閣樓，深度跟走廊長度相若，而且只可以在主人房一邊的打開櫃門，所以其實要儲物和拿物品也是極不方便，最搞笑是設計師建議屋主盡量先用儲物櫃盛載物品，然後要用繩子綁住儲物箱拉出來，才可以拿到那些物品，聽上來也極不方便。而客廳有可升降衣架，要曬衣服就只好曬在客廳。屋內的儲物地方不多，主要在兩間睡房。囝囝房用地台，床尾剛剛好放到衣櫃和書台，主人房就用油壓床加大儲物空間。

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