Angelababy有望搣甩「零演技」　《風起隴西》三國題材未播先吸睛

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-22 08:30

現年32歲的Angelababy（楊穎）近年不斷嘗試接拍電視劇，奈何在演技上一直飽受詬病，劇集成績不如理想，特別是其主演的古裝劇，清一色在豆瓣評分中不超過4分相當之低。然而相隔4年之後，她無懼挑戰再接拍古裝劇《風起隴西》，有望靠該作品翻身，事關新劇集合了多位好戲之人，而且又是三國題材的諜戰故事等，在多種因素加持下被網友率先看好，有望擺脫「零演技女星」的標籤。

Angelababy的演技一直被受質疑。（楊穎工作室微博圖片）

在2015年Angelababy首次拍攝古裝劇《大漢情緣之雲中歌》，沒想到演技被吐嘈一片，最後劇集在零話題度之下播畢，豆瓣亦只有3.6分而已，相當之低。之後事隔一年她再推出古裝劇《孤芳不自賞》，同樣地不歡迎，除了被批評演技差之外，該劇的五毛特技效果亦相當差劣，因此不少網友對她的作品不抱期望。

《孤芳不自賞》在豆瓣只有３分。（網上圖片）

眼見古裝劇接連不受歡迎Angelababy之後就改變策略接拍時裝劇為主，而成績亦比古裝劇來得好，最低分的《我的真朋友》（4.4分）亦比兩部古裝劇分數還要高，同黃軒主演的《創業時代》就有6.6分，而2020年推出的《摩天大樓》則有8.1分評價最高。Angelababy亦因為《摩》劇令不少人刮目相看，事關在劇中她有人物的信念感，特別是哭戲有層次感且情感細膩，眼神不像從前般空洞，各種情緒表現得飽滿連國際影后章子怡都發文讚賞：「大家曾經對Angelababy在表演上的質疑可以暫且擱置了，她演的美寶真摰自然，讓我覺得沒飽，她對這個角色的投入與呈現值得肯定，有時不想着怎麼去演反而會更加有魅力。」

《摩天大樓》的哭戲被讚有層次。（影片截圖）

歷經這些年的戲劇磨練之後，Angelababy的演技的確進步不少，所以她再次挑戰古裝劇將接拍《風起隴西》令不少粉絲非常期待。不少網民都認為，Angelababy今次好大機會靠此劇「翻身」，事關《風起隴西》是作家馬伯庸的受歡迎之作，小說在豆瓣評分就已經高達8.1分之高，另外現今流行雙男主角劇集，《風起隴西》亦走這個套路將由陳坤﹑白宇兩位高人氣男星主演，還集合聶遠﹑俞灝明﹑常遠等實力派演員，而作為女主角的Angelababy在該以男性戲的劇中就成為亮點。

白宇同陳坤將主演《風起隴西》。（白宇微博圖片﹑陳坤微博圖片）

第三《風起隴西》以三國時代設為背景，主要圍繞魏國同蜀國之間諜戰故事，作者將真實史實同虛疑故事結合，當中有不少燒腦的環節，絕對不是一般只是談情說愛的劇集。以往以三國為題或燒腦的劇集都大受好評，《大軍師司馬懿》系列﹑《隱秘的角落》等就是最好例子。所以論陣容劇集有強大卡司，論題材三國題材一向受歡迎，按理來說該劇在品質上是高質的，所以未播已經話題四起，不少人都期待Angelababy的表演對其有信心。

Angelababy的古裝樣非常吸睛。（《孤芳不自賞》微博圖片）