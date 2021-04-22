法網伊人｜李克勤最後一套主演劇　吳綺莉產後復出謝天華哨牙搶鏡

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-22 22:00

無綫（TVB）原本安排由鄭伊健、袁潔瑩主演的劇集《雙面伊人》緊接《多功能老婆》播出，不過因為吳孟達及廖啟智相繼逝世，兩度抽起改播《他來自江湖》及《律政強人》，而下周三（28日）開始接替《律政強人》播出的就是由李克勤、郭可盈、謝天華及吳綺莉主演的《法網伊人》。劇集在2001年拍攝，今年踏入20周年，劇情講述見習律師沈學儀（郭可盈飾）與大律師高志朗（李克勤飾）由鬥氣冤家發展成情侶，當中穿插法庭案件。劇集在2002年首播時反應極好，以平均33點的收視成為全年冠軍！

李克勤同郭可盈在劇中飾演情侶，兩人在台慶頒獎禮上獲得「我最喜愛的電視角色」。（影片截圖）

劇集演員陣容不算強勁，雖然當年被安排在2月「炮灰檔」播出，但依然大受歡迎。男女主角李克勤及郭可盈因為此劇而傳出緋聞，兩人更在台慶頒獎禮上獲得「我最喜愛的電視角色」，而此劇亦是李克勤最後一套主演的TVB劇集。此外，此劇是吳綺莉在誕下「小龍女」後首度復出拍劇，而謝天華在劇中飾演的哨牙師爺亦十分搶鏡！

謝天華在劇中飾演的哨牙師爺十分搶鏡！（影片截圖）

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回顧郭可盈多年來樣貌變化：